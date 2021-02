英国皇家铸币局推出牛年纪念币庆贺中国新年

伦敦2021年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国皇家铸币局继续推出其生肖系列,以中国农历牛年纪念币来庆祝春节。牛是中国文化中最受喜爱和尊敬的动物之一。

Celebrate Chinese New Year with The Royal Mint’s Lunar Year of the Ox commemorative coin