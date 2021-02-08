英国皇家铸币局推出牛年纪念币庆贺中国新年

伦敦2021年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国皇家铸币局继续推出其生肖系列，以中国农历牛年纪念币来庆祝春节。牛是中国文化中最受喜爱和尊敬的动物之一。



Celebrate Chinese New Year with The Royal Mint’s Lunar Year of the Ox commemorative coin

这款牛年纪念币融合了英国传统设计元素与古老的中国文化，由2019年猪年纪念币的设计者Harry Brockway担任设计。设计描绘了在草地上吃草的一头体格强健的牛，前景是风铃草，远处有开花的枝条，配以生动的乡村景致，并且在这只气度非凡的动物上方以中国传统书法突出地标示出“牛”字。

生肖系列旨在弘扬英国的多元文化社会，在这一古老习俗中融入了独特的英伦元素。在中国新年期间，人们通常会赠送压岁钱和红包，象征着对健康、财富和发展的良好祝愿。

皇家铸币局纪念币处主管Clare Maclennan说道：“自2014年以来，我们每年发行一款带有当年生肖动物形象的纪念币，作为生肖系列的一部分， 将皇家铸币局数百年来的工艺及艺术技法与中国悠久的传统相结合。 这些年来，生肖系列越来越受欢迎，并已成为全球硬币收藏者热切期待的年度发行藏品。我们很高兴能够继续以这种形式来庆祝中国农历新年，推出以中国十二生肖中排在第二位的牛为主题的纪念币，这是中英两国传统的美妙融合。”

中国的生肖以12年为一个周期，每一年由一种动物作为代表。 在一个古老传说中，各种动物之间进行了一场大赛。这个故事有几个不同的版本，其中一种流行的说法是：玉皇大帝宣布，最先报名的12种动物将有资格参加比赛，而它们完成竞赛的顺序将决定农历中的排序。

在中国文化中，牛被认为是最受喜爱和尊敬的动物之一。牛因其在田间劳作时的吃苦耐劳而备受赞颂，在中国备受尊重，而这些勤劳品质也由此与属牛的人们联系在一起。

牛年纪念币提供多种贵金属饰面可供选择。请访问www.royalmint.com/lunar查看本系列的全部藏品。

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