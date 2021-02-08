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英国皇家铸币局推出牛年纪念币庆贺中国新年

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伦敦2021年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国皇家铸币局继续推出其生肖系列，以中国农历牛年纪念币来庆祝春节。牛是中国文化中最受喜爱和尊敬的动物之一。

Celebrate Chinese New Year with The Royal Mint’s Lunar Year of the Ox commemorative coin
Celebrate Chinese New Year with The Royal Mint’s Lunar Year of the Ox commemorative coin

这款牛年纪念币融合了英国传统设计元素与古老的中国文化，由2019年猪年纪念币的设计者Harry Brockway担任设计。设计描绘了在草地上吃草的一头体格强健的牛，前景是风铃草，远处有开花的枝条，配以生动的乡村景致，并且在这只气度非凡的动物上方以中国传统书法突出地标示出“牛”字。

生肖系列旨在弘扬英国的多元文化社会，在这一古老习俗中融入了独特的英伦元素。在中国新年期间，人们通常会赠送压岁钱和红包，象征着对健康、财富和发展的良好祝愿。

皇家铸币局纪念币处主管Clare Maclennan说道：“自2014年以来，我们每年发行一款带有当年生肖动物形象的纪念币，作为生肖系列的一部分， 将皇家铸币局数百年来的工艺及艺术技法与中国悠久的传统相结合。 这些年来，生肖系列越来越受欢迎，并已成为全球硬币收藏者热切期待的年度发行藏品。我们很高兴能够继续以这种形式来庆祝中国农历新年，推出以中国十二生肖中排在第二位的牛为主题的纪念币，这是中英两国传统的美妙融合。”

中国的生肖以12年为一个周期，每一年由一种动物作为代表。 在一个古老传说中，各种动物之间进行了一场大赛。这个故事有几个不同的版本，其中一种流行的说法是：玉皇大帝宣布，最先报名的12种动物将有资格参加比赛，而它们完成竞赛的顺序将决定农历中的排序。

在中国文化中，牛被认为是最受喜爱和尊敬的动物之一。牛因其在田间劳作时的吃苦耐劳而备受赞颂，在中国备受尊重，而这些勤劳品质也由此与属牛的人们联系在一起。

牛年纪念币提供多种贵金属饰面可供选择。请访问www.royalmint.com/lunar查看本系列的全部藏品。

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https://www.royalmint.com/

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