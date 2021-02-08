酒店 篇六十六：春节假期如何过？来这三大酒店，山川湖海任你挑！_国内酒店_什么值得买

酒店 篇六十六：春节假期如何过？来这三大酒店，山川湖海任你挑！ 2021-02-08 20:08:53 1点赞 4收藏 1评论 春节的脚步越来越近，一年的结束也是新一年的伊始。在辞旧迎新的时候，很多人会想要找到一个放松身心的好地方，过一个温暖而又安逸的年。碧蓝的大海广阔美好，青山绿水间的惬意盎然，养心度假的湖景风光，总有一处风景，是你想要抓住和留下的。今天in姐就为大家推荐3个适合春节度假的酒店，赶紧码起来哦。 三亚中心凯悦嘉轩酒店 三亚中心凯悦嘉轩酒店∣海岛魅力 如果想要在春节里拥抱热情的大海，享受椰影细沙的浪漫情调，与爱的人一起在海边漫步，那么来三亚绝对是你的不二选择。三亚作为海南岛旅游资源最丰富的目的地，也成为了春节的热门度假胜地。而三亚中心凯悦嘉轩酒店则深受in姐的喜欢。 三亚中心凯悦嘉轩酒店坐拥三亚市区至高点，作为凯悦集团旗下的精选品牌酒店，它致力于凯悦一贯的高品质服务理念，将酒店的设计与服务完美融合，沿袭了清新时尚的风格，将青春的活力与时尚的气息表现的酣畅淋漓，打造了三亚又一处完美的度假梦想地。 三亚中心凯悦嘉轩酒店∣匠心独到 就如城市里的一座秘密花园，中心凯悦嘉轩酒店用灵…