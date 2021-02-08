宝盛集团宣布首次公开发行定价

北京2021年2月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国在线营销解决方案提供商宝盛集团（“公司”）今天宣布其首次公开发行定价，以每股5美元价格发行6,000,000股普通股。公司的普通股已获准在纳斯达克资本市场交易，预计将于美国东部时间2021年2月8日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为“BAOS”。

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次公开发行预计共融资3000万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过900,000股普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年2月10日完成交割。

本次发行募资将用于扩大公司的业务规模并获得更多媒体的授权代理商身份，建立公司自己的关键意见领袖网络，扩充公司的人力和人才库以及一般营运资金。

本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任承销商代表及独家账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任承销商律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表（备案号：333-239800）已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2021年2月5日宣布生效。根据规则462（b）提交的申请登记表（文件编号333-252826）将注册股份的数量由5,000,000股增加至6,000,000股，已提交SEC并生效。此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 [email protected]，或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于宝盛集团

宝盛集团总部位于中国北京，是中国在线营销解决方案提供商。公司为广告商提供多元化在线营销服务，包括在线营销策略建议、广告优化增值服务，及多渠道在线广告部署，例如搜索广告，信息流广告，手机应用广告和社交媒体广告。公司致力于帮助广告商客户管理其在线营销活动，以实现其业务目标。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://ir.bsacme.com/.

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。有关更多信息，请访问：www.univest.us.

前瞻性声明

除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如“可能”，“将要”，“期望”，“预期”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”等词语来识别这些前瞻性陈述。“可能”，“继续”，“可能”或其他类似表达。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

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埃森德投资者关系公司

Tina Xiao

总裁

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