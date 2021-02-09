快手“小跑”旅游：“短视频+旅游”成固定搭配

近日，“短视频第一股” 快手科技（1024.HK）以“云敲锣”方式在香港联交所挂牌上市，成为近期新股发行的人气王。互联网又一造富神话诞生。2月5日，快手正式登陆港交所，首日收涨160.9%，报价300港元，成交额逾375亿港元，总市值约为1.23万亿港元。 【品橙旅游】近日，“短视频第一股” 快手科技（1024.HK）以“云敲锣”方式在香港联交所挂牌上市，成为近期新股发行的人气王。 快手上市，首日高开 互联网又一造富神话诞生。2月5日，快手正式登陆港交所，首日收涨160.9%，报价300港元，成交额逾375亿港元，总市值约为1.23万亿港元。 以最新总市值计算，目前快手仅次于腾讯、阿里、美团和拼多多，成为中国第五大互联网公司。值得注意的是，快手从2020年11月5日向港交所提交招股书，到1月26日公开招股，中间只间隔了不到三个月的时间，可见速度之快。 一直以来，资本市场对快手也足够热衷。IPO前，快手历经9轮融资，融资额近60亿美元。其中不乏腾讯、百度和阿里巴巴三大巨头，以及红杉资本、淡马锡等知名投资机构。IPO时，快手又引入了十家知名基石投资者。 上海财经大学电子商务研究所执行所长崔…