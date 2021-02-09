就地过年下的“春节游”：热门航线不热，酒店度假真香 旅游首页 来源： 中新经纬 2021年02月09日 10:13 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 往年春运，逢人就问“买到票没”的景象今年已难寻踪迹。不返乡、车票富裕、机票便宜等或许是2021年春运给人最深的印象。既然不回家，身处异乡的“原年人”除了思考年夜饭上哪吃，假期7天，该有的娱乐活动也要安排上。 周边游、酒店游，真香！ 就地过年倡议下，不少“原年人”取消了跨地域旅游过节。“疫情原因，今年准备选择staycation方式过年，在温泉酒店玩几天，省去了赶路时间，玩得更充实。”在北京做媒介公关的张琳告诉我们，疫情原因不想跑远，虽然不回家，这种过节方式既能得到放松也不折腾。 “staycation”，一个把“stay”和“vacation”结合在一起的新词，可理解成“宅度假”“居家度假”“酒店度假”。数据显示，春节周边“酒+景”、温泉酒店、度假酒店、本地年夜饭搜索量上涨。 另据数据，上海、三亚、北京、广州、苏州、杭州、南京、大理、深圳、重庆为今年春节期间酒店预订量前十城市，常驻地为一线及新一线城市的消费者…