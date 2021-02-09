拉萨市开展节前旅游市场检查

2月8日，拉萨市旅发局联合市市场监管局对拉萨市部分涉旅企业进行检查，确保节日期间旅游市场安全有序。 此次检查采取随机抽查的方式进行，检查人员先后来到西藏拉萨旅游有限公司、西藏中国青年旅行社总社、红山饭店和西藏国际旅行社，重点对安全生产、疫情防控以及文明旅游工作进行检查。 拉萨市旅发局质监所所长桑布旦增介绍说：“此次主要是针对涉旅企业的文明创城、安全生产和旅行社的合同签订情况进行全方位检查，在检查中未发现大的隐患和安全事故，但部分涉旅企业在防疫工作上还存在一些问题，我们执法人员现场提出了整改要求。今年以来，整个涉旅企业思想上高度重视安全生产，提高安全意识，遵守各项制度，也给整个市场带来了活力。” 每到一处，检查人员都详细查看了涉旅企业安全生产台账、体温检测登记表以及团队档案，了解冬游西藏接待情况；并对严格落实疫情防控措施、是否设置微型消防站、是否配备急救包、是否宣传文明旅游等情况进行了重点检查，并填写了涉旅企业防疫安全和安全生产检查记录单和检查情况登记表，对检查情况进行现场反馈，提出整改要求。 西藏中国青年旅行社总社工作人员次央卓玛说：“我们每个团首先要做核酸检测，必须是三天内的，每天早…