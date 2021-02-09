莫让旅途变“囧途” 这份“秘籍”请收好_旅游_大连新闻网

0 春节的脚步越来越近了，返乡的你出发了吗？回家路上如何保护自己？大连市疾病预防控制中心准备好了一份“秘籍”。 首先，准备好3日内核酸检测阴性证明、“国务院行程卡”和“辽事通健康码”。出门前确认自己是否健康，如果有出现乏力、发热等可疑症状，请暂停出行并及时去医院就诊。如果是乘私家车出行，要注意以下几点：若多人共同乘坐均需佩戴口罩，减少交谈，注意咳嗽或打喷嚏礼仪，并尽可能开窗通风；中途若停车前往高速服务区等公共场所，须全程佩戴一次性医用口罩，尽量不在人多密集处长时间逗留和就餐；从高速服务区等公共场所返回车上前，须用肥皂（或洗手液）和流水洗净双手，或用手部皮肤消毒剂对手部进行清洁；积极配合车辆出入口的工作人员做好体温监测和登记工作；在疫情发生期间没有接触过病人或密切接触者的私家车，一般不必进行消毒，可适当增加通风次数。 如果是乘坐火车、飞机、长途公共汽车等公共交通工具出行，须全程佩戴一次性医用口罩。旅途中尽量避免摘掉口罩，减少喝水和进食。避免使用公共饮水机，尽量自备或购买瓶装水。随时保持手卫生，减少接触交通工具的公共物品和部位。避免用脏手触摸口鼻、揉眼睛等。勤洗手，可自备含75%酒精的免洗…