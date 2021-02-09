青山明月不曾空_旅游_大连新闻网

大连日报 0 前几日拼乐高，一出手就给自己弄了个高难度的。近8000个部件，第一步、第二步开始就拼错了，把本应该是黑色的部件看成了深棕色。拼到现在，下面还有80多个步骤，颜色对不上了。想了一个晚上，决定就不推倒重来了。虽然颜色对不上，但好在部件还都在。就在拼错的基础上灵活应对吧，最坏的结果大不了就是：我拼出来的和别人拼的，会因“用料”不同而颜色不同罢了。 人生没有尽善尽美。有的人有“推倒重来”的勇气和条件，而有的失误和创伤，只能慢慢等时间来平复。拼错了的乐高，虽然有些遗憾，但拼的过程中所享受到的宁静与忘我，一点也没缺席，减压效果也是十足的。而这些，正是拼乐高的初衷。 庚子年，防控疫情，每个人的生活都或多或少受到影响，但无论发生什么，太阳每天都要升起，日子依然要继续过且要越过越好。谁的人生都是一条单行道，有时可以及时纠偏，有时则需要绕个弯迂回向前，最重要的是在过程中找到属于自己的福气和生活的意义。 1000多年前，唐玄宗天宝年间，被贬至湖南龙标的诗人王昌龄写下这样一首诗：沅溪夏晚足凉风，春酒相携就竹丛。莫道弦歌愁远谪，青山明月不曾空。写过“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的诗人，在被贬之…