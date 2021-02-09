“第二故乡”的春节也温暖

“救助站发了棉衣和食品，派出所帮忙解决了吃饭、住宿难题，还帮助找工作……有了社会的关心，我就能安心在盘锦过年了。”2月1日，在盘锦市双台子区零工劳务市场旁的一个小旅店里，刘文忠对记者说。 刘文忠是黑龙江省依安县新发乡的一名农民。1月初，他到盘锦打零工。之前的几个月，他一直在南方的一个建筑工地打工。年底工地停工，他没有了住处。 “我打工20多年，大部分时间都在盘锦，那里算是我的‘第二故乡’。黑龙江有疫情，我就不回去了，自然而然就想到了去盘锦。”刘文忠来到盘锦，可由于南方建筑工地的工钱迟迟没有结算，手头有些紧，吃饭、住宿都成了问题。有时候打不到零工，就没有收入。 1月22日，双台子区公安分局实施了“春暖计划”。各派出所和警务服务窗口为留盘务工者开通绿色通道。同时，民警深入企业和劳务市场，为他们建立“春暖档案”，与救助管理站和社区形成合力，为留盘务工者解决实际问题。 火车站前的零工劳务市场外来农民工聚集，农民工中黑龙江籍的占了很大比例。由于疫情原因，响应就地过年的倡议，好多农民工决定留在盘锦过年。 派出所重点走访零工劳务市场，详细了解每一个外来务工者的需求。在零工劳务市场建立“春暖档案”的过…