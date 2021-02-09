上海2021年2月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 璎黎药业今日宣布与恒瑞医药（600276.SH）达成战略合作，这一合作将对加速璎黎药业肿瘤业务在中国这个全球第二大医药市场的拓展产生重要的意义。作为一家以创新为驱动的企业，璎黎药业始终坚持对研发的持续投入并致力于血液瘤、实体瘤以及代谢疾病（肾相关）新药研发及商业化。

作为合作的一部分：

根据协议，恒瑞医药将对璎黎药业进行2000万美金股权投资。

根据协议，璎黎药业授予恒瑞医药针对PI3kδ抑制剂YY-20394在大中华地区的联合开发权益以及排他性独家商业化权益。

“与恒瑞医药的合作是璎黎药业在研创新药商业化推进的重要一环，进一步表明了成熟的产业投资者对我们产品管线与创新药物研发的充分肯定，以及对璎黎药业打造国际领先生物制药公司战略愿景的充分认可。”璎黎药业联合创始人许祖盛博士表示，“恒瑞医药在中国拥有广覆盖的商业运营和临床开发能力，并按照国际质量标准执行，是璎黎药业商业化过程中理想的战略合作伙伴。我们将携手造福中国及全球更多患者。”

恒瑞医药高级副总经理，全球研发总裁张连山博士表示，“中国每年约有400万新诊断癌症患者，对创新肿瘤治疗药物和方案的需求甚为迫切，肿瘤市场已成为整个医药市场中增长最快的领域之一。相信此次恒瑞医药与璎黎药业的专业化合作将为中国乃至全球数百万癌症患者的生活带来有意义的改变。这次合作将进一步丰富恒瑞医药在血液肿瘤领域的布局，对现有产品线有所补充。”

璎黎药业与恒瑞医药达成战略合作，共同开拓中国肿瘤市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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