– 里程碑付款金额高达1亿美元，其中包括2,000万美元首付款和超过10%的特许权使用费

– 优锐医药的经营模式、商业敏锐度和合作方式均与Antibe完美契合

多伦多和上海2021年2月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Antibe Therapeutics Inc.（TSX: ATE，OTCQB: ATBPF）今日宣布，将otenaproxesul授权给优锐医药（Nuance Pharma），以推进其在大中华地区的商业化发展。优锐医药是一家专注于全球创新疗法引进、开发及商业化的生物医药公司，以填补中国及其他亚太地区市场的重大医疗需求缺口。优锐医药由马克·罗特（Mark Lotter）创立，在跨国医疗经验丰富的高管领导下，优锐医药专注于发掘并引进获得同类效果最佳并已通过人体试验验证的创新疗法。

优锐医药将获得otenaproxesul的独家代理权，以推进otenaproxesul在中国大陆、香港、澳门和台湾（约占全球医药市场份额的10%）[1] 等大中华地区的商业化。根据协议条款，除逾10%的特许权使用费之外，Antibe还将获得1亿美元的里程碑付款，其中包括2,000万美元的首付款和8,000万美元的开发与销售类里程碑款项。大中华地区的相关临床开发和管理费用将由优锐医药承担。Antibe和优锐医药已建立起otenaproxesul亚太地区临床开发合作架构，以确保该合作符合Antibe的全球监管策略。

优锐执行总裁马克·罗特表示：“我们的团队很高兴能与Antibe合作，将otenaproxesul引进大中华地区并实现商业化。这项协议是我们全球战略的关键组成部分，旨在将业内前沿最佳疼痛疗法引进中国地区。随着医生和患者不断寻求更安全且不致瘾的慢性疼痛疗法，我们十分看好otenaproxesul商业化后的发展潜力。”

Antibe的执行总裁丹·莱戈特（Dan Legault）表示：“优锐医药对中国医药市场的动态及机遇的战略性把握十分透彻，给我们留下了深刻的印象。优锐医药具有全球化业务实践和商业模式，以及深厚的商业、临床和药政注册能力，是我们的理想合作伙伴，以应对局势日益复杂的中国国内市场。马克已组建了一支出色的团队，我们坚信优锐医药可以充分实现otenaproxesul的潜力。”

优锐医药宣布与Antibe Therapeutics达成中国地区战略许可协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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