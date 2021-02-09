默克中国创新中心与互创联合将共同开发基于人工智能技术的“胚胎观测”系统应用

默克在辅助生殖领域的深厚专长将加速人工智能赋能的辅助生殖解决方案

这项合作致力于成就更多中国夫妻成为父母

武汉2021年2月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，默克中国创新中心与互创联合签署创新项目合作协议，宣布在基于人工智能技术的辅助生殖领域进行合作，共同开发利用人工智能技术观测胚胎的系统应用。

“默克中国创新中心一直关注人工智能赋能的健康解决方案，希望通过基于人工智能的新技术、新产品和新服务，为整个医疗健康价值链增值。除了基于默克自身的业务优势探索新的解决方案，默克中国创新中心也积极与本土创新企业合作。”默克中国创新中心董事总经理兼默克中国战略及转型副总裁孙正洁表示，“双方的合作意味着两家公司将共同致力于推动人工智能技术在辅助生殖的应用，帮助中国夫妻获得更便捷和高效的辅助生殖智能化解决方案，成就他们成为父母的愿望。”

此次创新项目合作主要是共同开发人工智能影像分析在辅助生殖领域的应用，该应用将利用人工智能技术进行胚胎检测，并自动生成报告。默克深耕辅助生殖领域60多年，是全球辅助生殖领域的领导者。基于默克医药健康数字化战略及其辅助生殖业务优势，依托互创联合在胚胎数据库和影像分析算法方面的创新技术，该应用有助于促进试管婴儿中心的智能决策支持，为医师及家庭决策提供参考依据。在中国，不孕不育发生率约为15.5%[1]。由于晚婚晚育、生育意愿下降、生活压力、环境污染等因素的影响，这一数字比例仍呈现增加的趋势。截至2019年底，中国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构共计500多家[2]。未来这种新的应用模式在这些机构的逐渐推广将有利于弥补中国广阔地域之间的辅助生殖技术水平差异，通过数字化赋能辅助生殖管理流程，最终帮助进一步提高辅助生殖的成功率。这不仅对辅助生殖中心、对临床医生和胚胎学家以及家庭而言都有很大的价值。

互创联合董事长云新表示：“随着AI理论和模型逐渐走向成熟，其技术被广泛应用到医疗的各个领域。在辅助生殖领域AI应用技术已逐见成效。随着每年不孕不育患者数量的不断增加，如何更好地通过AI应用技术快速为患者提供最优治疗方案，提升生殖中心效能，从而为广大不孕不育患者带来更幸福的生活具有重大意义。为深耕这一领域，几年前互创联合就专门建立了一支包含国内一流大学博士与硕士组成的优秀AI研发团队，同时与国内众多高校开展紧密合作，致力于辅助生殖领域AI产品应用研发。目前，在辅助生殖领域多个方向取得了一定的研究成果。希望通过此次与默克创新中心深度合作，进一步加快AI技术的应用转化，将AI快速广泛地应用到辅助生殖领域，为生殖医学中心提供精准和便捷的智能化解决方案，也为更多的患者家庭带来福音”

默克创新中心关注基于默克现有业务领域之间和之外的前瞻性领域，包括：人工智能赋能的健康解决方案、类器官、液体活检技术、生物电子、清洁肉类和神经形态系统。人工智能赋能的健康解决方案是默克中国创新中心“植根中国、服务中国“的重点关注领域。近年来，人工智能、大数据、移动通讯等技术的飞速发展，促进了传统医疗向智慧医疗的转型和发展。默克秉持开放创新，大力探索中国这一重要的战略市场，借助自身及合作伙伴的业务专长，开发创新技术，加快创新项目发展，为中国市场和全球业务带来积极影响。

[1] Zhou, Z, Zheng, D, Wu, H, Li, R, Xu, S, Kang, Y, Cao, Y, Chen, X, Zhu, Y, Xu, S, Chen, Z–J, Mol, BW, Qiao, J. Epidemiology of infertility in China: a population–based study. BJOG 2018; 125: 432– 441. [2] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构名单，2020年4月21日

默克与互创联合签署创新项目合作，共同推动人工智能在辅助生殖领域的应用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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