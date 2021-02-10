古城拉萨：年味浓浓的 心里暖暖的

热闹的年货市场、随风舞动的大红灯笼、五彩斑斓的新年花雕……随着春节和藏历新年临近，古城拉萨处处洋溢着喜庆欢乐的节日氛围，大家都满怀对新生活的美好向往，迎接新一年的到来。接下来，让我们跟随镜头一起去拉萨街头提前感受一下“年味儿”吧。 红色总会给人以一种喜庆的感觉！走在拉萨的街头，一串串红彤彤的灯笼高高挂在树枝上，错落有致，格外吸引眼球。除了大街小巷上用于装饰的红灯笼，过年时每个人家里也必定少不了红色的点缀，走进年货市场，人们左顾右盼，精心挑选着印有“扎西德勒”、“吉祥如意”等字样的对联、年画，此外，各种“牛”元素的吉祥物备受市民青睐。 行走在大街小巷，除了琳琅满目的商品，洋溢在人们脸上的幸福微笑也是一道亮眼的风景线。一家人一起出来采购年货是很多人所期待的一件事儿！不少市民拎着大包小包各式各样的年货满载而归。正在置办年货的市民德吉表示：“希望家里人都能够平安健康，阖家欢乐，都能实现自己的小梦想。” 明天就是除夕了，相信人们带着对“团圆”的渴望，早已回到日思夜想的家乡，当然也有不少人选择就地过年，总之，我们都衷心祝福你，新年快乐！扎西德勒！（图/记者 阿旺尼玛）