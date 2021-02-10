比邻星和凯风投资加速药物发现和开发

内华达州里诺2021年2月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Bioelectronica Corporation（以下简称“Bioelectronica”）今天宣布完成了比邻星创投和凯风创投参与的A轮投资，以推动公司从新颖测定方法开发到可扩展电流体技术的数字生物化学领域的创新。A轮投资由比邻星创投领投，凯风创投跟投。比邻星的团队是生物技术和医疗器械方面的资深投资者，由创始合伙人孙晓路和李喆领导。凯风创投的医疗健康投资业务由黄昕领导，其早期与Intuitive Private Equity和Rising Tide VC共同提供融资。

Bioelectronica表示，其计划通过新一轮的融资扩大团队，推动Hypercell®平台在细胞系开发和抗体发现中的新应用。资金还将用于通过Hypercell®产品销售、定制分析开发和合同研究扩大服务的客户数量。

“Bioelectronica很高兴与比邻星创投和凯风创投成为合作伙伴，此时正值我们继续开发和推出专有的单细胞分选平台Hypercell®，其使用计算机视觉、数据科学和无透镜成像技术，以前所未有的总处理能力实现单细胞分选测定。Bioelectronica在我们使用专有算法和实时分析的专有计算机视觉单细胞分选（CVSCS）系统中嵌入了高速自动化，研究人员能够利用这种高速自动化技术加快抗体发现和开发过程中对形成细胞的早期识别，”联合创始人兼首席执行官Jonathan Hull表示， “在部署Hypercell®时，通过提高工作流效率，我们有潜力真正使研发团队以前所未有的速度建立他们的产品线和专利。”

孙晓路补充说：“我们很高兴有这个机会与Bioelectronica团队合作。我们相信其创新的Hypercell®平台可以为全球生物技术和制药行业做出重大贡献。”

“针对研究人员在使用生物制剂时遇到的一些最困难问题，Bioelectronica提供了巧妙和可行的解决方案，这给我们留下了深刻的印象，”黄昕进一步补充说，“行业为保持竞争力正面临不断增加的挑战，像Bioelectronica这样阶跃变革的创新有助于保持这种优势。”

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关于Bioelectronica

Bioelectronica是一家构建药物发现、细胞筛选和细胞分选智能数字工具的研究阶段生物技术公司。Bioelectronica的平台技术结合了计算机视觉、生化试剂和消费电子产品来加快发现速度。我们相信，通过数字创新来改变生物化学，我们将从根本上改变治疗药物发现和开发的速度和价格。有关您的工作流如何从Bioelectronica阶跃式创新中受益的更多信息，请发送电子邮件到[email protected]联系Jonathan Hull。Bioelectronica®和®是Bioelectronica的注册商标。Hypercell®仅供研究使用。

关于比邻星创投

总部位于上海的比邻星投资于拥有创新技术的企业，他们的技术具有巨大的潜力，可以为大众健康带来有意义的改善。比邻星创投拥有庞大的行业合作伙伴网络和医院网络，其跨学科团队将市场情报带入其投资，进一步促进了投资组合公司的成长和成功。请访问www.proximavc.com了解更多有关比邻星创投的信息

关于凯风创投

凯风创投成立于2009年，专注于医疗和TMT领域早期技术型企业的投资，采用人民币和美元双重货币，倡导平等、透明、共享和创新的团队文化。其管理着17支不同的基金，总管理规模超过50亿元人民币，并为120多个优秀团队和项目提供了资金和资源支持。凯风创投帮助太美医疗科技、臻和科技、华科精密、Thrive和Cytek等众多公司在各自的利基领域脱颖而出，还为旭创科技（300308）和敏芯（688286）等十多家公司提供了帮助。东软载波（300183）、华兴致远（000008）、奥联电子（300585）和三超新材（300554）都已成功上市。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法所定义的前瞻性陈述，其中包括有关Bioelectronica未来计划及其CVSCS系统潜力的陈述。可能导致实际结果与我们的预期产生重大差异的重要风险和不确定性包括与总体经济状况和客户偏好有关的风险等。 我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅以我们发表之日为准。除非任何适用的证券法要求，否则我们不承担由于新的信息、未来发展或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。

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