这座世界最知名建筑将与中国驻纽约总领事馆合作庆祝牛年的开始

纽约2021年2月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 帝国大厦今天宣布将和中国驻纽约总领事馆共同庆祝农历新年：大厦将于2月10日点亮其世界知名的建筑灯光，并将在其位于第五大道的大堂推出一个以庆祝牛年为主题的新的橱窗展示。

2月10日当天，在美国东部标准时间下午5点落日之前， 世界各地的客人可以通过帝国大厦的YouTube页面参加虚拟灯光仪式，并见证“拨动开关”将这座著名建筑点亮成红色，迎接2月12日到来的中国农历新年。帝国房产信托公司（Empire State Realty Trust）首席执行官、总裁兼董事长Anthony E. Malkin将与中国驻纽约总领事馆总领事黄屏大使一起发表讲话。活动结束后这一仪式可通过总领馆网站、微信和Instagram观看。

帝国大厦还将以第五大道大堂的博物馆级橱窗展示来庆祝农历新年，展览名为“恢复秩序”，展示时间为2021年2月10日至3月10日。 展示由United Design Lab和中国对外文化集团合作设计，其主题是在前所未有的疫情之年过去后，牛年伊始，一切开始恢复常态。“金牛迎春”展示分为四个场景，表现为和平象征，代表着防御洪水的保护神，带来风调雨顺的年景，并预示着丰硕的收成。橱窗展示才艺葫芦、祥云、莲花、石榴、灯笼等传统元素，凸显这些中国古老象征符号的重要意义。 第五大道大堂橱窗展示仅对帝国大厦租户及帝国大厦观景台客人开放。

“农历新年是中国人民和世界各地华裔人士的一个非常重要的节日。 人们合家团聚以庆贺春节。在全世界受到新冠疫情严重影响的情况下，我们以特殊而有意义的大楼灯光秀和绝美的橱窗展示来庆祝这一节日，”帝国大厦观景台体验（Empire State Building Observatory Experience）总裁Jean-Yves Ghazi表示， “帝国大厦向庆祝牛年的朋友致以最美好的祝愿，希望他们在新的一年里吉祥如意，财源广进。 帝国大厦已经开启大门，做好准备，欢迎大家重返纽约。”

关于帝国大厦及其特别灯光秀和活动的更多信息请见https://www.esbnyc.com/。

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帝国大厦以虚拟灯光仪式及橱窗展示庆贺农历新年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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