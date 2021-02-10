澳门旅游局深化“旅游+”跨界融合 促进旅游市场复苏凤凰网广东_凤凰网

u003cp>澳门旅游局深化“旅游+”跨界融合 促进旅游市场复苏u003c/p>u003cp>澳门特区政府旅游局10日在科学馆会议厅举行年度记者会，回顾去年的旅游业情况及介绍今年重点工作计划。u003c/p>u003cp>副局长许耀明首先介绍2020年旅游业状况，他表示，去年访澳旅客人数为590万，较2019年下跌85%；酒店场所住客人数有387万人次，较2019年下跌72.5%；酒店场所平均入住率为28.6%，较2019年下跌62.2%。u003c/p>u003cp>展望2021年，局长文绮华表示，旅游局将深化“旅游+”跨界融合，促进澳门旅游市场复苏，加强旅游业对其他行业的带动作用，并按五大重点推进工作。u003c/p>u003cp>一是深化“旅游+”跨界融合方面，进一步提升澳门旅游业的竞争力；二是继续进行《澳门旅游业发展总体规划》的检视及研究工作；三是借扩客源激发市场主体活力，加快疫后旅游业复苏步伐，强化宣传澳门健康宜游形象；四是优化标志性活动和产品，带动标志性盛事活动走进社区；五是政务优化，将密切配合《酒店业场所业务法》法案和《旅行社业务及导游职业法》法案的审议…