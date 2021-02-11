酒店 篇六十七：三亚金凤凰海景酒店∣海滩与椰林的暖冬邂逅 2021-02-11 16:39:35 0点赞 0收藏 0评论 分享你的2021种草计划，聊聊你的完美避坑故事， 2月3日-3月11日 参与 #2021种草计划# 征稿，畅所欲言种草不打烊，只要晒出你的购买经验，就有机会赢取最高1000元京东E卡 >>>查看活动详情 如果说让in姐念念不忘的海在哪里，我会毫不犹豫的说——三亚。海风吹拂过沙滩边的椰子树，树荫熠熠带来的斑驳光影，洒在细嫩的沙子上，海浪拍打礁石发出的清脆撞击声，仿佛吟唱着属于这座海岛的赞歌，在暖冬里与阳光共舞，为每个旅人留下难忘的故事。 三亚这个度假胜地，除了看海之外，选择酒店也是重头戏。每次来到三亚，in姐都会想要找一家舒适不繁闹的酒店，而这次我找到了三亚金凤凰海景酒店。它距离凤凰国际机场仅13公里，在美丽的三亚湾椰梦长廊上，金黄色的酒店建筑就像海岸边的一只凤凰，展翅迎接着远道而来的宾客。﻿ 雅奢荟萃的精华 金凤凰海景酒店位于三亚湾椰梦长廊的中心阶段，“闹中取静，静中取繁”的选址理念，让入住的宾客既能享受到出门即是海的便利，又可以拥有私密安静的旅居体验，对于三亚旅游…