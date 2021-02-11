七夕会·旅游 天游人为云_名栏_新民网

您现在的位置：首页 > 夜光杯 > 名栏 > 正文 七夕会·旅游 | 天游人为云 来源：新民晚报 作者：黄开林 编辑：徐婉青 2021-02-11 16:27 | | 沿武夷山溪水丛林步行，耳有鸟鸣，溪有水响，树有风声，呼吸畅达，浑身通泰，身轻如燕，脚步自然轻捷。不远处有框无门，无门有“叔圭精舍”匾额。迈过去就别有洞天，眼前的巨石挡了视线，黑黢黢的，像一大坨乌云，落地生根。天上下来的云，凝固了，成精了，导游说那是天游峰，位于九曲溪的第六曲，电视剧《西游记》片尾就是在那上面取的镜头，我望了好一阵子，脖子酸了，仍半信半疑。 过一线水流，上几级台阶，便有“洞见”之感，以为自己的发现，正想自鸣得意，“茶洞”二字赫然在目，洞见之茶，不仅是眼光，更是深邃。我们仿佛入了茶壶，自己成了一片武夷山茶，好在没有壶盖，看得见巴掌大一方蓝天。壶里乾坤大，大也要开着小窗似的门，上书“仙浴潭”三字，可容一人通过，十数步之后可见净水浅溪，清亮如镜，掬捧可饮。紧接着是“小隐居”，取小隐隐于山林之意。还有“煮霞居”“留云书屋”，个个出手不凡，都有仙家之气。抬眼打望，爬山的人连成一串，太阳落在背上，五彩斑斓，看不到尽头。…