曼谷2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泰国开泰银行祝愿每一位K-Town小镇的小伙伴们，2021年新年快乐，牛年牛气冲天！新年伊始，K-Town小镇当然要为大家准备全新的游戏，开启属于新年的惊喜之旅！



K-Town 小镇祝你新年快乐

“K-Town小镇”是一款城市经营小游戏，用户可以在游戏中根据自己的故事建立属于自己的城市，体验奇幻之旅。“K-Town小镇”的一大亮点是游戏中包含的多个心态测试，可以让用户更清晰地发现自己的兴趣爱好，认识全新的自我，K-Town小镇还包含着众多有关投资能力的测试，希望用户在知识方面有新的收获，已经为投资做好充分准备。

参与到“我的估价超能力”游戏中，一起来测试一下是否有机会成为一名“评估师”，“估价能力”是可以帮助在金融理财方面大获丰收哟～



K-Town 小镇祝你新年快乐

快来测试一番，看看能否成为一名优秀的“评估师”！

点击注册K-Town小镇，一起加入进来吧～还未参加迎新年游戏的小伙伴，别忘了参与游戏哟！

已完获得K-Reward钻石的玩家，千万别忘了点击游戏首页K-Reward区的钻石按钮换取奖励！



K-Town 小镇祝你新年快乐

即日起，只要关注“开泰银行”微博公众号（kaitai_kasikornbank），注册K-Town小镇并登陆，即可体验有趣的游戏，通过其中的测试，发现自己领导团队能力，值得一提的是，还可以根据自己的人生经历和故事，建设独一无二的、属于自己的城市。同时，参与“Better Me”测试并与朋友分享，不仅可以帮助用户更好地了解真实的自己，更可以获得K-Reward积分，有机会获得精美奖品。

本次活动从今日开始，K-Town小镇游戏为年度游戏，用户每月都可以关注K-Town小镇活动，每天登录建造属于自己的城市，参与活动越多，获得的K-Reward积分也越多。

一直以来，开泰银行紧跟热点，多次推出圣诞、元旦、春节的幸运小游戏，激发用户参与感。同时，作为泰国四大银行之一，开泰银行也一直致力于方便中国游客在泰国的旅游、出行，开通了支付宝或微信支付扫码支付，无论是在泰国何处，吃喝玩乐购，都可以享受各种各样的优惠，以及提供泰国旅游吃喝玩乐的攻略。

K-Town小镇祝大家新年快乐，来一起提升“估价能力” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com