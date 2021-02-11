纽约2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商，今天宣布其客户，中国在线营销解决方案提供商，宝盛集团（“公司”，纳斯达克股票代码：BAOS）完成首次公开募股（“IPO”）交割。在这次交易中，万通证券担任独家账簿管理人。此次IPO以每股5美元价格共发行6,000,000股普通股，在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次公开发行共融资3000万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过900,000股普通股。公司的普通股已于美国东部时间2021年2月8日在纳斯达克资本市场开始公开交易，股票代码为“BAOS”。

本次发行募资将用于扩大公司的业务规模并获得更多媒体的授权代理商身份，建立公司自己的关键意见领袖网络，扩充公司的人力和人才库以及一般营运资金。

本次发行采用包销制。美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任承销商代表及独家账簿管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任承销商律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表(备案号：333-239800)已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2021年2月5日宣布生效。根据规则462（b）提交的申请登记表（文件编号333-252826）将注册股份的数量由5,000,000股增加至6,000,000股，已提交SEC并生效。

此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至 [email protected], 或邮件收件人: Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov ）上获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于美国万通证券

美国万通证券（Univest Securities, LLC）自1994年以来在FINRA注册，为全球的机构和零售客户提供广泛的金融服务，包括经纪和执行服务，销售和交易，做市，投资银行和咨询，财富管理。 它致力于为客户提供增值服务，并致力于与客户建立长期关系。 有关更多信息，请访问：www.univest.us.

关于宝盛集团

宝盛集团总部位于中国北京，是中国在线营销解决方案提供商。公司为广告商提供多元化在线营销服务，包括在线营销策略建议、广告优化增值服务，及多渠道在线广告部署，例如搜索广告，信息流广告，手机应用广告和社交媒体广告。公司致力于帮助广告商客户管理其在线营销活动，以实现其业务目标。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://ir.bsacme.com/.

前瞻性声明

本公告包含前瞻性说明。 此外，承销商或承销商的代表可能会不时以口头或书面形式作出前瞻性声明。这些前瞻性声明基于对未来事件的期望和预测，期望和预测是从当前可获得的信息中得出的。前瞻性陈述与未来事件或公司的未来业绩有关，其中包括：公司的财务业绩和预测；公司的收入和收益增长；以及公司的业务前景和机遇。投资者可以通过诸如“可能”，“将要”，“期望”，“预期”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”等词语或类似术语的否定词来识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅是预测。本文件或承销商或承销商的代表不时作出的其他声明中讨论的前瞻性事件可能会或不会发生，实际事件和结果可能会出现重大差异，并受限于与公司相关的风险，不确定性和假设。承销商没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是出于不确定性还是假设的结果。本文档中讨论的前瞻性事件以及承销商或承销商的代表不时做出的其他陈述都可能不会发生。

详情请垂询：

Univest Securities，LLC

美国万通证券

郭易Edric Guo

首席运营官

375 Park Avenue #1502

New York, NY 10152

电话: (212) 343-8888

Email: [email protected]

美国万通证券宣布其客户宝盛集团完成首次公开募股交割 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com