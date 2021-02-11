深圳2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国大宗商品交易服务提供商铜道控股（TD Holdings Inc.，纳斯达克股票代码：GLG）（以下简称“公司”）今天宣布已完成此前公告的向公司首席执行官兼董事长欧阳仁美女士和主要股东张书祥先生定向增发1500万股普通股的交易。这些新增发的普通股以购股协议执行前一日收盘价1.63美元/股的价格出售，公司总计募资2445万美元。

公司计划将发行所得款项净额用作本公司的一般企业用途、营运资金或本公司董事会批准的其他相关业务。根据修订后的1933年证券法S条例，这些股票在豁免注册要求的情况下发行，关联投资者根据本公司和关联股东之间的证券购买协议没有任何登记权利。

公司首席执行官兼董事长欧阳仁美女士表示：“此次发行的完成代表着公司的又一个里程碑。这笔融资将有助于公司从传统大宗商品交易和供应链管理服务方式迅速向商品数字化交易服务方式升级和发展。”

关于铜道控股

铜道控股（纳斯达克股票代码：GLG）是一家大宗商品交易服务提供商，目前在中国从事大宗商品交易服务业务和供应链服务业务。欲了解更多信息，请访问http://ir.tdglg.com。

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铜道控股宣布完成对管理层成员和大股东2445万美元定向增发 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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