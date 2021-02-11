“塞上春来风景异”——我国西北地区“体育+旅游”融合趋势明显 来源：新华社 2021年02月11日 新华社兰州2月10日电（记者任卫东、张睿）从盛夏到寒冬，从青海湖畔到嘉峪关城，西北地区“人气”满满，活力十足，其中以体育旅游为代表的新型出行方式扮演了重要角色。 2019年6月30日，参赛选手在2019兰州黄河徒步越野英雄会比赛中。新华社记者 马宁 摄 戈壁徒步、山地越野、高山滑雪……近年来，丰富多样的户外赛事活动在西北地区遍地开花，体育供给侧改革硕果累累。伴随着全社会健身意识增强，旅游市场回暖，“体育+旅游”的巨大市场潜力将给大西北吹来更暖的“春风”。 品牌赛事助力西北变身新“户外天堂” 新春初立，久寒迎暖。在甘肃省白银市国家雪上项目训练基地内，2020-2021年全国越野滑雪锦标赛与冠军赛在此举行，这是国家越野滑雪集训队今年选拔人才、备战冬奥的重要赛事。 2月3日，2020-2021全国越野滑雪冠军赛成年男子15公里综合能力赛在甘肃省白银市国家雪上项目训练基地举行。新华社记者 马希平 摄 集训队领队张蓓介绍，此次比赛填补了近两年国内相关大型公开赛事的空白，队员得到了一次宝贵的实战机会…