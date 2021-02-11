组织备受追捧域名拍卖会

佛罗里达州庞帕诺海滩2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 对企业而言，当今重要的数字房地产形式是域名，尤其是在新冠疫情期间。RightOfTheDot，LLC公司组织了一场独特的实时、在线高级域名拍卖会，拍卖高价值的数字房地产资产。

RightOfTheDot，LLC是领先的互联网域名销售、经纪、拍卖、咨询和广告公司，由世界知名连续创业家蒙特·卡恩（Monte Cahn）执掌，非常高兴地宣布组织一场前所未有的实时、在线域名拍卖会，其中包括受欢迎的域名。

2021年2月25日，RightOfTheDot和畅销书作家兼世界冠军拍卖师韦恩·惠特（Wayne Wheat）将执槌拍卖75-100个超级域名。实时竞标将于2021年2月25日（美国标准时间）中午12:00在https://ROTD.hibid.com/进行，之前将进行定时在线拍卖，拍卖数百个域名。现场拍卖将通过德克萨斯州大学城现场视频制作工作室进行实时网络直播。

拍卖的部分域名有：RESTAURANTS.COM，NAMES.COM，SORORITY.COM，CATS.COM，ASIAN.COM，SHORTS.COM，AUTOLOANS.COM，SMARTPHONE.COM，BRONCOS.COM，ADVERTISINGAGENCY.COM，PUBLISHING.COM，DATASTORAGE.COM，AUTOMOBILE.COM，SHOPPING.CLUB，College.org，FINALSCORE.COM，EXCHANGERATES.COM，VACCINATING.COM等。这些域名囊括了迄今市面上出色的部分域名。

长期以来，蒙特·卡恩携手RightOfTheDot在世界各地举办多场创纪录的现场和在线域名拍卖会。既往成功拍出域名包括：SLOTS.COM 550万美元，CREDITSCORE.COM 300万美元，COMPUTER.COM 220万美元，AUTOS.COM 210万美元，SENIORS.COM 180万美元，DATING.COM 170万美元，SCORES.COM 120万美元，SUPER.COM 120万美元，GREAT.COM 90万美元，OL.COM 90万美元，LEADS.COM 43.5万美元，HOMECARE.COM 35万美元，SINGLE.COM 29万美元，WINE.CLUB 14万美元以及过去的25年中众多4-8位数拍卖价域名，总额超5.5亿美元。

RightOfTheDot，LLC总裁/董事蒙特·卡恩表示：“随着越来越多的企业上线，尤其是受到疫情的驱动，企业所有者意识到他们需要一个令人难忘的域名来保持竞争力，高级域名的需求和价值将继续随之走高。“这些实时、在线高级域名拍卖会为企业所有者和投资者提供了一个难得的机会，可以获得独一无二的最佳域名！”

要竞标域名，需在这里注册一个竞标帐户：rotd.hibid.com。

相关链接 :

RightOfTheDot高级数字房产拍卖会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com