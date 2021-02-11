北京2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国时间2月10日，可口可乐公司发布2020年第四季度及全年财报。财报显示，可口可乐公司第四季度营收为86.1亿美元，符合市场预期；经营利润为23.4亿美元，同比增长8%；每股收益为0.47美元，高于市场预期的0.42美元。可口可乐公司2020年全年营收为330亿美元，经营利润为90亿美元，每股收益为1.95美元。

亚太市场方面，中国和印度的汽水品类销量取得稳健增长。在以价值计算的市场份额方面，亚太市场在非酒精即饮饮料市场的市场价值份额与2019年持平，而中国四季度和2020全年的市场价值份额在堂食和外卖渠道均实现增长。

可口可乐公司董事长兼首席执行官詹鲲杰(James Quincey)表示：“2020年，可口可乐公司和瓶装合作伙伴的全体员工全力以赴，不断学习和适应这场全球危机，共同砥砺前行。我们在2020年取得了可喜的进展，例如为加速公司转型而采取了一系列举措，让我们有信心能在未来一年恢复增长。尽管短期内的不确定性依然存在，然而在坚定的企业初心和‘全品类饮料’战略的推动下，我们已蓄势待发，在危机过去后强劲崛起。”

可口可乐公司在财报中表示，尽管仍存在与疫情相关的不确定性，但对未来的业务复苏有了更强的信心，相信公司采取的措施将持续减轻疫情对业务的影响。因此，公司恢复发布2021年业绩指引。公司预计，2021年有机收入将实现高个位数的增长，每股收益将实现高个位数到低双位数的增长。

可口可乐公司在2020年启动了“布局未来，强劲崛起”策略，旨在重组公司系统以加速推进“全品类饮料”战略的实施，赋能未来增长。中国是可口可乐公司全球第三大市场，公司在过去的一年中为中国消费带来了多方位的价值。

推进产品组合优化兼顾规模化和本地洞察

自2020年8月宣布业务重组以来，可口可乐公司加速四年前启动的产品组合优化步伐，在产品创新上秉承“创新有道”策略，兼顾规模化潜力和本地消费者洞察。

2020年11月在中国市场推出的热饮产品“可口可乐生姜+”汽水正是这一创新策略的切实体现。该产品专为中国市场研制，是可口可乐公司全球第一款可以加热饮用的汽水，在为中国消费者带来口味亲切的暖冬饮料同时，也创新性地打破了消费者对汽水冷饮的固有印象。

第四季度，可口可乐公司中国还陆续推出了多款应季暖冬新品，包括COSTA英式红茶拿铁奶茶饮料、美汁源桂香暖梨果味饮料、美汁源蜜沁柚子果味饮料，并在气候相对温暖的南方地区率先推出了美汁源苹果醋果汁饮料，更好地贴近中国消费者在不同场景下的饮用习惯和口味偏好。

加速数字化转型 多渠道连接消费者

在数字化方面，可口可乐公司在2020年持续投资全渠道机会。例如，公司抓住了中国O2O蓬勃发展的趋势，通过卓越的数字化执行和核心SKU供应，在O2O平台上以价值计算的市场份额提升了3个点，在中国整体电商增长中处于领先地位。

双11期间，可口可乐公司在中国电商渠道的总成交额比上一年增长了61%，其中，京东的成交额比上一年增长130%，盒马的成交额比上一年增长178%，天猫旗舰店的成交额比上一年增长121%。

产品以外，可口可乐公司以品牌周边为切入点，构建多元化的在线消费体验，更紧密地连接年轻消费者。2021年1月，可口可乐公司在中国服饰品类旗舰店正式登陆天猫，为中国消费者提供全球设计师及各地潮牌合作的跨界联名单品。未来，可口可乐服饰旗舰店还将引进饮料瓶回收再生材质制成的服饰，倡导循环再生的可持续消费理念。

把握本地市场机遇 助力乡村振兴

可口可乐公司积极响应中国政府“乡村振兴”的号召，主动把握乡村市场机遇，加大产业链供应链投入，从产销两端双向发力巩固脱贫攻坚成果。

2021年1月新春伊始，可口可乐中国推出了专为乡镇市场定制的新春礼盒，包括汽水饮料、果汁饮料以及植物蛋白饮料等多品类饮料，并推出礼盒装、多支装、整箱装等不同规格的包装，满足了消费者置办年货、在家就餐及节日送礼等不同的采购需求和饮用场景。



可口可乐中国2021年新春乡镇礼盒

此外，2020年下半年，太古可口可乐在中国新增的6条生产线均已如期投产，投资额总计达2.5亿元，新增年产值超过17亿元。太古可口可乐在湖北新增的塑料瓶生产线也将于2021年4月投产。中粮可口可乐在贵州投资的工厂、在全国布局的第20家装瓶厂正按计划建设中，将于2021年12月建成投产。



可口可乐中国生产线

可口可乐公司2020年四季度营收86.1亿美元，每股收益高于预期 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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