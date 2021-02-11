芬美意发布半年报，疫情期间，成绩斐然

获得持续的营收和自由现金流增长，同时展现出稳定的盈利能力。完成有史以来最大规模并购的后续整合。

但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%

瑞士日内瓦2021年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的香气和口味私营企业芬美意宣布了截至2020年12月31日的半年业绩。

财务亮点

总收入达到19.97亿瑞士法郎，按不变汇率计算，实现了2.3%的自然增长[i]。按不变汇率计算，包含并购收入，同比增长了14.0%。从报告期账面财务数据来看，总收入同比增长了4.9%

调整后的EBITDA[ii]为3.67亿瑞士法郎，按不变汇率计算，同比增长了1.6%，但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%但因汇率变动，从报告期账面财务数据来看，该数值下降了12.4%从报告期账面财务数据来看，该数值同比下降了12.4%

调整后的EBITDA利润率为18.4%。按自然增长和不变汇率计算，调整后的EBITDA利润率同比保持稳定。从报告期账面财务数据来看，由于汇率变动以及此次疫情对并购业务的影响，调整后的EBITDA利润率下降了360个基点

自由现金流[iii]为1.82亿瑞士法郎，同比增长20.7%

EBITDA转换为自由现金流的比率为50%，比2020财年的37%提高了13个百分点

运营亮点

尽管全球出现Covid-19疫情，但食用风味、香氛及香原料部门的自然收入仍获得持续增长

按不变汇率计算，在主要地区实现了两位数的收入增长：中国（+ 15.1%），北美（+ 12.8％）和印度（+ 11.4%）

我们正在进行有史以来规模最大的DRT并购案的后续整合工作，打造可再生、生物降解和可持续香原料的领先创新平台。在今年上半年，疫情对收入和利润都产生了实质性的影响。

加强高管团队建设，任命新的高管人员，构建新的香氛业务组织架构

成为负责任经营领跑企业，连续三年获得CDP 3A评级，并且在行业领先的Sustainalytics ESG评分中获得8.6的高分，在13,500家公司中排名前1%。

“在2021上半财年，芬美意各项业务继续表现强劲。我要向位于世界各地的1万名芬美意员工表示诚挚的感谢，为你们强大的韧性和敏捷性而喝彩。125年来，员工始终是我们成功的基石。我们共同经历了许多重大的全球性危机，我相信我们将再次从这些考验中脱颖而出，变得更强，”芬美意董事会主席Patrick Firmenich表示。

“在过去的六个月里，尽管疫情出现了新的高峰，但在持续的自然增长的支撑下，芬美意取得了稳健的业绩。我很高兴看到我们在充满挑战的环境中再次展示了公司的实力，在中国、北美和印度等主要市场都取得了两位数的业绩增长。在员工们的努力下，我们为客户提供了高水平的服务，确保了全球食品供应链的正常运转和必要的家庭及个人护理产品供应。我坚信，我们有能力抓住这次疫情后出现的机会，”芬美意首席执行官高诗庭（Gilbert Ghostine）表示。

2021财年业绩

总收入达到19.97亿瑞士法郎，按不变汇率计算，自然增长实现了同比增长2.3%。按不变汇率计算，包含并购收入，同比增长14%。从报告期账面财务数据来看，总收入同比增长4.9%。与去年相比，因汇率变动而导致总收入减少1.74亿瑞士法郎。

在饮料、甜食和减糖业务的推动下，按不变汇率计算，食用风味部门的业务收入自然增长了3.6%，足以抵消疫情对餐饮服务和咸味食品业务的暂时性负面影响。

得益于消费者香氛及香原料业务的增长，香氛及香原料业务收入按固不变率计算，自然增长了1.6%。我们在北美的中端香原料市场平台实现了强劲的两位数自然增长。高级香水业务继续受到零售店关闭和旅行限制的影响，但是我们看到二季度环比增长率仍然令人鼓舞。

调整后的EBITDA

按不变汇率计算，调整后的EBITDA达到3.67亿瑞士法郎，自然增长1.6%，从报告期账面财务数据来看，下降了12.4%。与上一年度相比，汇率变动导致调整后的EBITDA减少7,200万瑞士法郎。

调整后的EBITDA利润率为18.4%，与上一年的22.0%相比下降了3.6个百分点。其中有一半的原因归咎于汇率变动，另一半则是由于受到了疫情对并购的影响。在自然增长的基础上，按不变汇率计算，调整后的EBITDA利润率与上一年持平。

现金流

得益于采用了严格的营运资金管理，公司的自由现金流同比增长了20.7%，达到1.82亿瑞士法郎，凸显了我们在疫情期间采取审慎财务政策的优势。因此，我们的EBITDA转换为自由现金流的比率达到了50%，与上一年相比增加了13个百分点。

DRT整合

在上一财年，我们完成了对天然可再生香原料领先供应商DRT的转型收购。通过此次收购，芬美意得以建立全球领先的创新平台，用于创造可再生、可生物降解和可持续发展的日化香精、食用香精和营养品。目前，我们正在对DRT业务经行整合。然而，由于上半年的疫情，DRT工业端和高级香水市场的销量和需求下降，导致收入和利润深受重大影响。尽管开局疲软，但我们对此次收购的战略契合度，以及该资产的品质和相关团队仍然充满信心。来自客户的对于我们独有的获得可再生香原料能力的反馈证实了我们的信心，即 DRT 为我们提供了长期的竞争优势。

负责任经营

我们继续加强公司在环境、社会和治理方面的领先地位。负责任和可持续地经营业务是我们企业文化的核心支柱。我们致力于应对气候变化和履行社会责任，并获得ESG认证和多个奖项，为此我们感到非常自豪。此外，我们还想强调，芬美意是全球仅有的两家在气候变化、水资源安全和森林保护方面获得CDP三“A”评级的公司之一，并且我们已连续三年问鼎这一荣誉。此外，我们非常自豪在Sustainalytics ESG评分中获得8.6的高分，在全球参与评分的公司中排名前1％，在行业中也遥遥领先。

披露

此信息由芬美意国际有限公司（Firmenich International SA）根据《欧盟市场滥用行为监管规定 596/2014》和《瑞士FMIA规定》 提供。此信息于2021年2月11日7：00（欧洲时间）通过以下联络人发布。投资者可登录https://investors.firmenich.com了解更多信息。

关于芬美意

芬美意成立于1895年，总部位于瑞士日内瓦，是一家拥有125年历史的私营家族企业。芬美意是一家在香气和风味领域面向企业，从事研究、创意、生产和销售日化香精、食用香精和香原料的公司。芬美意旨在为客户提供卓越的创意配方、广泛和高品质的香原料库、以及专有技术，包括生物技术、微胶囊技术、气味科学和口感修饰技术，以及其他领域的创新技术。截至2020年6月底，芬美意的年营业额为39亿瑞士法郎。欲知更多芬美意的信息，请访问 www.firmenich.com

[i] 按不变汇率计算的有机增长反映了在去除过去12个月内完成的收购和汇率变动影响后的实际内部增长。这是在相同范围和开票货币下与前一年业绩的“同类”比较，以便人们能够更深入地了解导致不同年份的收入、毛利率和调整后的EBITDA变化的业务动态。

[ii] EBITDA即“息税折旧摊销前利润”，指未扣除折旧、摊销、减值损失和政府补助的营业利润。调整后的EBITDA对与基本正常运营活动关系不大的重要项目进行了调整。调整后的项目包括重组成本、非流动资产损益、收购相关成本、和缩减的影响。

[iii] 自由现金流等于经营活动的现金流减去净投资。它代表本集团支付股息、偿还资本或进行收购（如有）的现金产生能力。

芬美意发布半年报，疫情期间，成绩斐然 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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