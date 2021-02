师董会宣布完成2688万美金首次公开募股

北京2021年2月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 师董会(简称“SDH”或“公司”)(NASDAQ交易代码:SDH)作为一家中国线上线下融合、大咖导师专家引领的知识智慧共享及企业互助服务平台,今天宣布完成其普通股首次公开发行募股(“IPO”)。公司此次IPO以每股4.00美元的公开发行价共发行6,720,000股普通股。在不扣除承销商折扣,佣金和发行费用的情况下,公司此次公开募股共筹集到2688万美元。另外,根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在承销协议日45天内再追加认购最多1,008,000股的股票。根据惯例成交条件,此次公开募股于美国东部时间2月11日完成。公司股票以“SDH”为交易代码于2021年2月9日在纳斯达克资本市场开始公开交易。

ViewTrade Securities, Inc. 担任此次IPO的独家账簿管理人,National Securities Corporation担任此次IPO的联席承销商,美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)担任发行方律师,Ellenoff Grossman & Schole LLP担任公开募股簿记管理人律师。

有关公司注册上市的申请书(备案号333-233745和 333-252879)已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并分别于2021年2月5日和2月9日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过ViewTrade Securities索取。索取方式可以是电子邮件[email protected]或标准邮件,标准邮件邮寄地址为:7280 W. Palmetto Park Road, Suite 310, Boca Raton, Florida 33433。除此之外,招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

在投资之前,您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件,以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为,则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于师董会

师董会(NASDAQ交易代码:SDH)是一家总部位于中国北京和上海,专注于通过其线上线下融合的智联网 — 导师专家引领的智慧共享及企业互助服务平台,通过其线上师董会移动应用APP及线下遍布于全国35城市的51个本地服务中心,为中小企业和创业者提供疑问解答,商业智慧课程指导,企业合作,游学,论坛等商业服务资源等支持。更多信息请访问 www.sdh365.com 。

详情请联系:

公司联系人

投资者关系部

电邮:[email protected]

投资者关系联系人

Janice Wang

EverGreen Consulting Inc.

电邮: [email protected]

电话: +1-908-510-2351 (from U.S.)

+86 13811768559 (from China)

