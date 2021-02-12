旅游 篇一：21年首飞之三亚露营流水账_国内自由行_什么值得买

旅游 篇一：21年首飞之三亚露营流水账 2021-02-12 18:37:10 13点赞 17收藏 17评论 跑鞋选购、跑步训练、跑步运动干货分享，关注 #跑者# 每一个热爱跑步的人都是跑者！ 第一次在张大妈撰文，主要目的是想记录一下生活。前两天想到最近几年因为有了朋友圈，生活的点点滴滴都有所记录，翻看起来也是饶有趣味，适合我这样的懒人。但限制也是不少的——9图+尽可能言简意赅，甚至因为看的人都认识，有些话还是需要有所斟酌。为了不把生活过得太潦草，也不把记录生活的重任留给脑子和记忆，我觉得还是用文字的方式记录起来吧。20年非常特殊和难忘，总想做个总结却又感觉无法简单定义，那么，困难的事情就留给时间来给出答案吧 ，而我只负责把当下的事情做好。我的20年简单可以用下面两个图做一个表达 年跑量2400公里，每月坚持200k 〖打假〗此图有bug，东航年度总结一出来的时候进去就这样，里程翻倍了，截图留念 此图准确，坐标广州，买的东航随心飞，都是周末出行，半年下来因为玩只请假3天。 去年618时刷张大妈，看到东航推出周末随心飞只需3322一个人飞机随便坐，心想竟然还有这种操作 ？于是我马上去看了…