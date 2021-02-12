深圳2021年2月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，彩色星球科技（纳斯达克代码：cscw 以下简称：彩色星球或公司）正式升级官网国际版界面。此外公司网站分为国内版和国际版，随着公司业务不断地优化升级，其相关软件网站也开始进行优化提升。公司旗下软件APP — 【彩色世界】国际版APP就已于去年年底完成升级，得到了会员们的一致好评，随着彩色星球逐步在国际市场打开局势，其官方国际版网站也会吸引更多国际化伙伴的关注。



彩色星球科技网站全新改版



彩色星球科技网站新界面

彩色星球目前主要围绕【明星娱乐+在线知识共享】两大核心业务组成的粉丝经济业务。前期通过重金投入、国际专业团队打造出的【彩色世界】APP是涵盖了在线演出、明星课程、文创平台、直播互动等板块于一体的全球共享化的文娱平台。多元化的内容以及专业化的制作，让会员得到最大化文娱体验。基于此，彩色星球在接下来的一年中，会将加大海外市场的拓展，面对因疫情导致的国际市场上文娱行业的退缩，公司将深化线上业务内容，并根据各地疫情情况结合线下业务，以保证公司在国际市场上的稳步发展。

公司此次改版国际网站，会将旗下业务更加清晰地展现出来，并且为了迎合海外客户群的体验习惯，网站页面以及二级页面都做了精美的设计和升级。大众在浏览网站的同时，将会全面了解公司的业务类型和企业背景以及各类大事件。

自去年6月份上市业务成功转型后，凭借对市场的灵敏度和当下营商环境的正确把握，公司开展线上业务板块，通过线上明星演唱会以及内容丰富的明星课程，将明星号召力发挥到最大，从而成功将粉丝引流到平台转换为会员，为平台其他板块累计潜在消费群，效果显著，在国际市场成绩相当亮眼。所以，接下来彩色星球会积极布局更多国家地区的战略部署，CEO鲁宗岳在近日接受香港财华社记者采访时表示“现在我们的团队已经入驻迪拜，我们即将开始中东地区的线下娱乐活动。并且以迪拜为中心，在年内我们计划完成在中东地区设2-3家Live House。有了在当地的实体Live House后，视情况我们会做线上尝试，把现场艺人的表演实况直播出去。同时在电视节目、现场演唱及音乐节多个层面也已经与迪拜多家公司达成合作意向。”

彩色星球科技国际版网站全线升级，国际市场表现亮眼 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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