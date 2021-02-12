纽约2021年2月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商 — 未来金融科技集团（纳斯达克：FTFT，以下简称“未来金融科技”、“FTFT”或“公司”）今天宣布其全资子公司链云店（CCM）于近期和中国保护消费者基金会直属单位【商品与质量】周刊社签署正式合作协议。双方约定中国保护消费者基金会打假工作委员会成立“质量安全办公室”，并任命公司链云店CEO严志先生为副主任，负责中国企业品牌质量安全信用体系建设，共同打造“责任品牌计划”。

双方合作期限五年，2021年02月01日起至2026年01月31日止。双方商议， “责任品牌计划”将在2021年3月正式启动，由中国保护消费者基金会打假工作委员会“质量安全办公室”负责计划营运。

公司链云店CEO严志先生说“‘责任品牌计划’将充分利用链云店开发的‘区块链信用结算及支付技术体系’，通过实名制区块链质量安全防伪溯源技术，在保护企业品牌的合法权益的同时，也赋予企业不可推卸的质量安全责任”。他同时说“我们相信，基于区块链技术的社会公共安全责任及优质品牌权责的共同认证，相对于传统的权威机构的认证背书，将能够更有效地促进企业产品质量的不断提升”。

中国保护消费者基金会：成立于1989年11月27日，业务主管单位是中国国务院国有资产监督管理委员会。基金会以保护消费者合法利益为宗旨，积极履行《中华人民共和国消费者权益保护法》赋予消费者组织对商品和服务进行社会监督的职责，并正确引导消费。

中国保护消费者基金会打假工作委员会：是2000年7月经民政部批准成立的国内首家（也是唯一一家）专门从事打假工作的机构。工作重点是严厉打击危害消费者权益的假冒伪劣产品。委员会目前已组建了四个服务网络，分别是社会调查网、律师服务网、新闻服务网和商品检测网。通过现有网络，联合社会各界，并结合先进的区块链技术，打假工作委员会的工作一定能够踏上一个新的台阶，为维护消费者权益做出更大的贡献。

未来金融科技集团与中国保护消费者基金会就区块链技术在产品防伪领域的应用达成合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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