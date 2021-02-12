维纳斯收购股份有限公司宣布完成4600万美元IPO交易

上海2021年2月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 维纳斯收购股份有限公司 (NASDAQ: VENAU) 宣布本公司于美国时间2021年2月11日完成首次公开发行交易的交割，公司以每股10美元的股价发行460万股权证并完成4600万美元资金的募资。

维纳斯收购股份有限公司 (Venus Acquisition Corporation) (NASDAQ: VENAU, 下称 “本公司”) 宣布本公司于美国时间2021年2月11日完成首次公开发行交易的交割，公司发行460万股权证并完成4600万美元资金的募资，其中包括通过首次公开发行交易募资4000万美元和承销商行使超额认购权募资600万美元。本公司的权证于2021年2月9日开始在纳斯达克交易，交易代码是“VENAU”。交割完成后，权证股将分为普通股、认股权证及权利股在纳斯达克资产市场进行交易，交易代码分别为： “VENA”, “VENAW” 和 “VENAR”。总募资额包含了超额配售选择权共计60万股权证。

在完成首次公开发行交易的同时，该公司的发起人优兰达管理公司（Yolanda Management Corporation）以每股10美元的价格购买了22.5万个私募单元，总购买价款为225万美元。每个私募单元包括一股普通股、一项在企业合并完成后获得十分之一（1/10）普通股的权利以及一项私募认股权证，可行使以每股11.50美元的价格购买一半普通股。

本次首次公开发行和私募发行的股票以及承销商的递延补偿所募集的4646万美元将存于本公司开立的托管账户，并将向美国证监会提交截至2021年2月11日本公司资产负债表的审计结果。

Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任本次交易的主承销商，Brookline Capital Markets担任本次交易的联合账簿管理人。美国Becker & Poliakoff LLP担任本次交易公司的美国律师，Ogier担任本次交易公司的开曼律师，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP担任本次交易的承销商律师。

关于维纳斯收购股份有限公司 (Venus Acquisition Corporation)

维纳斯收购股份有限公司是一家空白支票公司，公司成立的目的是通过收购、换股、股票合并和拆分等方式来购买目标公司的所有或者大部分资产，或者通过合同控制的方式来控制一个或者几个目标公司。本公司不在特定的地区和行业寻找标的公司。本公司向美国证监会提交的招股说明书于2021年2月8日生效。本次公开发行是依据公司提交的招股说明书来完成，可以联系Ladenburg Thalmann & Co. Inc.，承销部，277 Park Ave., 26th Floor, New York, NY 10172，电话：1-800-573-2541, 邮箱: [email protected]来获取本公司的招股说明书，也可以直接从美国证监会的网站www.sec.gov直接下载本公司的招股说明书。

本新闻稿不构成购买本公司证券的出售要约或购买要约邀请。如果未经登记或不适用登记豁免，这些证券不得在美国发行或出售。在任何其他司法管辖区域内，如果没有根据当地证券法进行注册或获得批准之前，本新闻发布也不构成购买、要约或出售邀请。

前瞻性陈述

本新闻稿所包含的前瞻性陈述具有风险和不确定性。本声明中除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，前瞻性陈述与将来发生的事实可能并不相符。除法律另有规定，本公司不承担任何义务来更新前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况或预期的变化。虽然本公司认为，这些前瞻性陈述中所表达的期望是合理的，但不能向您保证，这种期望将是正确的。本公司提醒投资者，实际结果可能与前瞻性陈述大相径庭。

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