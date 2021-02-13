环球市场前瞻：下周美联储公布1月FOMC纪要 酒店、邮轮巨头发布财报_凤凰网

u003cp>财联社（上海，编辑 史正丞）讯u003cstrong>，u003c/strong>整体而言全球资本市场本周度过了相对平静的一周，除了比特币大幅上窜外主流风险资产基本处于窄幅震荡上扬的节奏中。对于下周而言，世贸组织召开总理事会、美联储公布一月FOMC会议纪要、美国一月零售数据都将是市场关注的重要事件。u003c/p>u003cp>而对于习惯“财报好于预期”的美股投资者而言，u003cstrong>下周多家酒店、邮轮等受疫情影响最大的行业公司将发布去年四季度财报u003c/strong>，财报本身和公司展望有望验证近一段时间押宝经济复苏概念的逻辑。此外，u003cstrong>必和必拓、嘉能可等能源巨头，以及巴克莱、沃尔玛和空客等超级蓝筹也将于下周公布最新业绩。u003c/strong>u003c/p>u003cp>u003cstrong>下周大事概要u003c/strong>u003c/p>u003cp>周一（2月15日）：欧元区12月季调后贸易帐、u003cstrong>世贸组织总理事会会议u003c/strong>、欧元区财长会议、u…