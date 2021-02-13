弗吉尼亚州阿灵顿2021年2月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Venture Global LNG，Inc.今天宣布与摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）、摩根士丹利高级基金（Morgan Stanley Senior Funding, Inc）、瑞穗银行（Mizuho Bank, Ltd.）和美国银行（Bank of America N.A.）签订一笔5亿美元的定期贷款。此次贷款将为公司内Plaquemines LNG出口项目的火焰离子检测器（FID）前期建设工程以及企业一般用途提供资金。基于出借方浓厚的兴趣，此次贷款规模从4亿美元增至5亿美元。

首席执行官Mike Sabel表示：“我们很荣幸能继续与这几家领先银行合作，当我们在2021年全面启动Plaquemines LNG的建设工程时，这几家银行都是Calcasieu Pass LNG出口设施的出借机构。我们将复制我们率先采用的成功战略并实施相同的配置，继续履行我们的承诺：向全球市场提供成本最低的液化天然气并满足全球对清洁和可靠能源不断增长的需求。”

根据具有约束力的20年承购协议，Venture Global的Plaquemines LNG项目已与该设施每年1000万吨一期工程签订了每年350万吨的合同，并获得了美国能源部（DOE）的出口授权和美国联邦能源管理委员会（FERC）的最终批准。

摩根大通和摩根士丹利担任该交易的联合牵头安排机构，美国银行和瑞穗银行是参与的出借机构。Davis Polk & Wardwell LLP和Simpson Thatcher & Bartlett LLP分别担任借款方和出借方的法律顾问。

VGL与几家全球领先银行签订5亿美元定期贷款 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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