世界上“最脏”的三个旅游景点，我国上榜一个，看完你还想去吗？旅行风景区卫生间

世界上“最脏”的三个旅游景点，我国上榜一个，看完你还想去吗？ 2021-02-13 05:44:23 来源: 奶茶烧仙草 举报 旅行一定要学会随遇而安，面对事情淡然一点，走走停停，享受旅途带给我们的乐趣，品味大自然的万千风情，千万不要抱着一定要转完所有景点的想法去路途，因为你一旦开始计较得失，那么就意味着你已经失去了，这样反而丢失了旅行本身的意义。世界上“最脏”的三个旅游景点，我国上榜一个，看完你还想去吗？ 因为每个人的审美观不同，所以最喜欢的旅游景点也不同，所以，我不知道，对于一些喜欢旅游的朋友来说，接下来的三个世界上最“肮脏”的旅游景点，你会觉得自己在草图后面！ 美国西雅图的派克市场上，挤满了数以百万计咀嚼口香糖的口香糖墙被认为是世界上最恶心的景点，墙上到处都是数以百万计的嚼过的口香糖，到处都是五颜六色的口香糖，还有无数的唾沫。法国巴黎的奥斯卡·瓦尔德墓是法国的墓碑，是一个对外开放的风景区，法国人经常亲吻墓碑，这本来就不干净，特别是因为它被吻了很多次，所以是名单上最脏的地方。 广东佛山的卫生间瀑布是一位艺术家的创意作品，他使用废弃的卫生间，上面仍旧残留一些污垢痕迹，看起来仍然很脏，…