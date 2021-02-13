北京市文旅局：春节假期前三天接待游客275.8万人次乡村游旅游假日

今天是2021年春节假日第三天正月初二，市文化和旅游局严格落实蔡奇书记和陈吉宁市长在除夕上午春节视频检查调度会的指示要求，按照春节期间首都文化和旅游领域疫情防控和应对大人流工作方案、春节假日旅游工作方案以及严防春节聚集性风险量化措施的要求，落实服务群众在京过年各项部署，严格执行春节假日值班值守制度，全力落实假日旅游疫情防控、旅游安全以及服务保障各项工作，疫情防控落实有力、假日旅游安全有序，旅游市场秩序井然，假日经济保持平稳，线上线下文旅活动丰富，未收到旅游安全事故报告和重大旅游投诉。 一、旅游市场综合统计情况 2月11日—13日，全市等级景区网络预约数逐天递增，分别为76632人、255046人、295662人。 2月11日—13日，北京市重点监测147家景区（地区）累计接待游客275.8万人次，与2020年春节假期前三天相比增长1.2倍；营业收入2.2亿元，与2020年春节假期前三天相比增长1.8倍。 景区（地区）接待游客恢复到2019年春节假期前三天的91%，营业收入与2019年春节假期前三天相比增长了1.6倍。 游客接待量排名前十名的景区（地区）是：王府井接待36万人次，前门大…