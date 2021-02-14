【产业视讯-酒店】贝克汉姆为澳门伦敦人度假村打Call

您所在的位置： 首页 > 产业视讯 > 酒店 打开时间： 播放时长： 2021年2月8日，澳门伦敦人度假村举办首阶段揭幕典礼。澳门伦敦人是金沙中国旗下金沙城中心重塑后的英伦主题综合度假村，完美展现出英国丰厚的历史文化，以及传统与现代相结合的英式待客之道。澳门伦敦人将于2021年分阶段开业。 揭幕仪式于澳门伦敦人的酒店大堂──水晶金殿举行。水晶金殿中庭高33米，以玻璃及钢铁打造，日间阳光穿透天花而入，晚间则可饱览迷人的夜空景致；华丽的维多利亚式灯柱矗立在云石铺设的大堂地面上。 宾客可在此欣赏到与实物同等大小的沙夫茨伯里纪念喷泉，其顶端立着希腊神话中的“相爱之神”安忒洛斯（ Anteros ）。 金沙中国有限公司总裁王英伟博士表示：“跟澳门威尼斯人及澳门巴黎人一样，澳门伦敦人势必成为澳门又一全新的热点地标。作为一家植根澳门十多年的企业，金沙中国十分高兴澳门伦敦人今天正式揭幕，这标志着艾德森先生的金光大道愿景进一步落实，同时也彰显了金沙中国对澳门作出的长期投入及承诺，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。衷心感谢中央人民政府及澳门特区政府的指导及带领，并感谢社会贤达及各界好友多…