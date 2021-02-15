看完唐人街探案3后，对电影行业逻辑的再思考 #2021春节见闻# 随着我国疫情得到控制，在前期文章中，我提出了后疫情时代的投资方向：影视、酒店、航空、旅游，它们都有…

来源：雪球App，作者： 坤和财富，（https://xueqiu.com/7698514279/171807027） #2021春节见闻# 随着我国疫情得到控制，在前期文章中，我提出了后疫情时代的投资方向： 影视、酒店、航空、旅游 ，它们都有一个共同的特点，就是被疫情重创，最困难的时候已经过去，随着疫情逐步控制， 将逐步走出困境，迎来光明 。 今天，我们还是聊电影，从去年11月开始，我就陆续写文章分析万达电影的投资逻辑，当时提出的核心观点： 短期看唐人街探案3催化，中期看业绩反转，长期看市占率的提升 。 本来大家对今年春节档的票房是持谨慎态度的，这从电影股的股价就能看的出来。 但是从春节档这三天的票房来看，还是很火爆的，初一票房16.85亿，初二票房13.71亿，初三截止到晚9点半票房13.75亿。说实话， 在上座率受到限制的情况下，这个票房收入是超预期的 。 再来说唐人街探案3，上映首日票房10.15亿，初二票房8.13亿，上映3日票房已突破25亿。 但这期间各种影评扑面而来，正面的、负面的，叫好的，吐槽的都不少，其中不乏一些网络大V，甚至有的人说是一部烂片，真是应了那…