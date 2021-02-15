从一棵木材的“旅行” 到一根鹅毛的“飞翔”

我们的车沿着清水江旁的公路行走，窗外是一片烟波浩渺的水面。 “上世纪80年代前，放排的景象非常壮观！”1月31日，在锦屏县采访路上，望着窗外的清水江，和我们同行的县政协二级调研员龙立俊回忆起过去的景象。 他掏出手机，向我们展示了上世纪70年代到80年代放排的照片。这些照片中，既有一排排木材堆在清水江上的“大场景”，也有放排人在湍急的江中放排的“特写”。 “真危险啊，多不容易！”我和同事一边看，一边感叹。“交通不发达的年代，江浙木商采购的杉木就这样扎成木排，顺着清水江运往江浙，一般要3个月时间。天然林保护工程启动后，这种景象就没有了。”龙立俊说，锦屏作为传统林业县，森林覆盖率达72.12%，过去是典型的“木头财政”，各种林业税收占县级财政收入的60%以上。 穿过沿江路，车已行驶到森林中的道路上。“这一片就是全国最大乡村林场，叫春蕾林场。”龙立俊有些自豪。此刻，我们都没有说话。我还在想象着从黔东南到江浙，排夫和杉木会经历怎样的危险和磨难。车上的氛围顿时安静下来。 “到了！”龙立俊提醒我们。眼前这片开阔的地带就是锦屏经济开发区。全球知名羽毛球品牌“亚狮龙”在锦屏的产业园是我们采访其中一站。 …