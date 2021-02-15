尼日利亚阿拉罗2021年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 包容性住宅小区开发商Unity Homes和非洲最大的新城市建设商Rendeavour将把他们的合作关系从肯尼亚拓展到尼日利亚，在拉各斯莱基自贸区兴建一座公寓大楼，共576套住宅。



Unity Homes’ 1,100-apartment development in Tatu City, Kenya

Unity Homes在塔图市成功开发出1100套公寓，Rendeavour则在内罗毕成功开发出5000英亩项目，此次，两家公司选择拉各斯阿拉罗市进行拓展。阿拉罗市即由Rendeavour和拉各斯州政府合作打造。

阿拉罗市的Universal One项目主打现代居家友好公寓，配备开放式客厅、阳台和现代厨房。

Unity Homes在肯尼亚塔图市每18小时建造一套公寓，其执行总监John Latham表示：“我们很高兴成为莱基自贸区住宅开发项目的先锋。

Rendeavour创始人兼首席执行官Stephen Jennings表示：“Unity Homes在肯尼亚的成功令人瞩目，能与Unity Homes携手在非洲扩展业务，我们深感自豪。”

相关链接 :

非洲两地产公司将伙伴关系扩展到尼日利亚 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com