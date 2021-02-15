英国布里斯托2021年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — PICS Telecom荣膺Verizon 2020年全球供应商可持续发展奖。奖项由Verizon（维瑞森通讯）首席可持续发展官James J. Gowen颁发，表彰PICS在其众多网络资产中对多余资产的回收、再部署、回用和利用，为Verizon全球可持续性工作回收提供的支持与协作。

2019年，全球产生了惊人的53.6吨电子废物，人均7.3千克（2020年全球电子废物监测）。

根据定义，一个流程如果无法维持在某个速率或水平，则该流程是不可持续的。报废网络资产通过垃圾填埋处理是不可持续的做法。Verizon和PICS共同致力于开发可持续发展体系，同时着手回用和回收我们现有的废物，朝着更绿色、美好的未来迈进。

“能获得Verizon合作伙伴颁发的这一奖项，PICS深感自豪。PICS奉行助力合作伙伴以最可持续的绿色方式处理其网络的理念，获此殊荣是最好的证明，同时也是Verizon致力于成为全球可持续发展实践领导者的佐证。”

– Tim Williams，PICS Telecom首席执行官/总裁

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PICS荣膺维瑞森年度供应商可持续发展奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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