– 普纳SOHO包括结合起居和工作的多用途空间

印度浦那2021年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Panchshil Realty今天宣布，该公司已在浦那东部世界贸易中心和EON自由区附近的IT走廊推出了浦那第一个小型家庭办公空间开发项目SOHO。SOHO是RERA注册的项目（MahaRERA注册号：P52100017890）。



SOHO by Panchshil Realty Pune’s First-ever Small-Office Home-Office Development

小型办公及家庭办公是一个流行的全球概念，以多用途空间为特色，其中生活空间与工作空间合二为一，并且在同一开发项目中提供零售和餐饮设施。

SOHO项目包括

Soho Studio – 复式结构，结合办公和起居空间

– 复式结构，结合办公和起居空间 Soho Works – 精品办公空间

– 精品办公空间 Soho Street– 零售和高档餐饮

谈到在浦那率先推出SOHO概念时，Panchshil Realty总监Sagar Chordia表示：“SOHO是一个开创性的理念，它提供了灵活的多功能综合用途空间，通过对空间的使用进行重新构想，让同样的空间发挥更多的功用。这个项目的推出获得了热烈反响，医生、注册会计师、建筑师等专业人士和小企业主以及其他创业者都非常认可这个概念。

将工作空间和生活空间重叠是一种更具可持续性和更明智的生活方式，可以让人们提高工作成效和效率，同时减少通勤时间。

SOHO Studios的起价为1720万卢比。关于SOHO的销售咨询，请致电：+91-8970007700 ，或者给我们发送电子邮件：[email protected]

或者，您可以点击此处，注册对SOHO项目的兴趣。

优势SOHO

SOHO的位置非常接近卡拉迪。卡拉迪是一个规模宏大的商业中心，已竣工投入使用的办公空间达到1000万平方英尺，其中800万平方英尺由Panchshil开发。

卡拉迪还有1400万平方英尺的办公空间正在开发建设中，其中800万平方英尺由Panchshil开发。

未来3到5年内，卡拉迪的办公空间总面积将从目前的1000万平方英尺增加到2400万平方英尺。

未来3到5年内，卡拉迪的劳动力总人口将从目前的10万人增加到35万人。

卡拉迪区

Panchshil在位于浦那东部走廊的卡拉迪有相当大的业务规模。卡拉迪已经发展成为一个成熟的IT中心和繁华商业区，云集了许多著名的IT和ITeS公司。

Panchshil Realty在卡拉迪有两个特别经济区，面积超过650万平方英尺，分别是EON自由区-1和EON自由区-2。 （与 SOHO 距离 1.2 公里 /4 至 6 分 钟车程）

此外，Panchshil的面积超过180万平方英尺的世界贸易中心是国际企业在印度的首选办公地点。 （与 SOHO 距离 2.7 公里 /8 分 钟车程）

进驻Panchshil Realty旗下各个园区的全球领先企业包括安联、花旗银行、高知特、聚思鸿（Concentrix）、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、万事达、米其林、T-Systems、瑞银、VMWare和沃达丰等。

卡拉迪距离浦那机场仅10公里，与玛格帕塔、哈达普萨、卡利亚尼纳格尔和戈雷冈公园等主要社区的距离都很近。

卡拉迪的社会基础设施包括医院、学校、购物中心等，其他设施也在不断建成。

位于世贸中心的Cityhub是浦那未来的大型社交中心，设有各种咖啡馆、餐厅和休息室，是办公时间和下班后放松身心的好去处。

Panchshil的业务 – 主要亮点

Panchshil Realty的全部房地产投资组合面积约为2300万平方英尺，另有2000万平方英尺正在开发中。

Panchshil Realty的三项主要垂直业务是住宅、商用物业和酒店。

商用物业投资组合包括零售和餐饮，其中包括定制办公空间、经济特区、IT园区、综合工作区、购物中心和综合用途开发项目。

Panchshil的酒店物业组合包括大约1200间酒店客房，知名品牌包括丽思·卡尔顿、JW万豪、万豪套房酒店、万豪万怡酒店、奥克伍德和希尔顿逸林酒店。

Panchshil Realty的很大一部分写字楼投资组合均由黑石房地产私募股权基金（Blackstone Real Estate Private Equity Fund）支持，该基金由黑石集团（Blackstone Group LP）建立和管理。

Panchshil将SOHU概念带到浦那 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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