香港2021年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场，在北美地区同新的业务伙伴建立合作关系，以加速其全球扩张计划。优克联最近与Cello Mobile International（以下简称“Cello”）建立了合作伙伴关系，巩固其北美地区的基础和发展。

作为北美地区领先的供应商，Cello为美国和加拿大的旅行者提供移动数据连接服务和国际漫游服务，其中包括无线热点设备租赁、智能手机租赁、国际SIM卡等一系列语音及数据流量解决方案。目前Cello已经购买优克联的GlocalMe设备及相应的数据服务包，为其企业和个人用户提供服务。

此次合作之前，优克联旗下的GlocalMe品牌也在美国取得了阶段性明显的增长。尽管受到新冠疫情的影响，GlocalMe本地电商网站的流量在过去六个月内翻了一番，其手机应用APP中来自美国的月均注册用户数在2020年最后一个季度达到新高。

随着越来越多的人远程工作和学习，公众对可靠、便携的网络连接的需求日益强烈。GlocalMe相关设备和数据套餐支持全频网络，在优克联云卡技术和平台的协助下，为用户提供稳定、高速的网络连接和灵活的流量套餐，进而提升用户体验，使用户可以随时随地尽享更广泛的网络覆盖和稳定优质的网络连接服务。

优克联的云卡技术以创新的PaaS和SaaS平台为依托，通过整合全球数据服务提供商和商业合作伙伴的相关资源，智能地调度资源给终端用户，从而提升用户的使用体验。凭借其轻资产模式、多种合作模式和易于扩展的商业生态系统，优克联为其合作伙伴带来了三大核心益处：助力为终端用户提供优质的服务、助力企业拓展产品线或开发新业务、以及为合作伙伴带来额外营收来源。

随着优克联立足于日本、美国、欧洲等国家和地区不断拓展业务，该公司已经在全球范围内确立了其在移动数据流量共享市场中的领导地位。此次与Cello建立合作伙伴关系，标志着优克联的全球扩张计划又向前迈进了一步，旨在让全球更多用户能够实现任性连接自由分享。

优克联携手全新商务合作伙伴 共同拓展北美业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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