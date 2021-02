IMAX喜迎史上最强春节档 首周末票房劲收约1.6亿人民币 较前高大涨45%

《唐人街探案3》历史性重磅开画,首周末约1.5亿人民币领跑IMAX票房

创IMAX中国电影单片最佳首周末纪录

纽约和上海2021年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — IMAX Corporation (纽交所:IMAX) 和 IMAX China (港交所:1970) 迎来史上最强春节档,创下破纪录的首周末开画成绩。随着中国市场迎来年度巅峰档期,IMAX 票房截止2月14日已达到约1.6亿人民币。尽管影院仍然限流至少75%,但IMAX今年春节的首周末票房比前一个影院正常开放的春节档-2019年创下的纪录大增45%。

全程使用IMAX摄影机拍摄的《唐人街探案3》以1.5亿人民币的首周末IMAX票房领跑,并创下国产电影单片IMAX三日首周末票房纪录。特别值得关注的是,周五(2月12日大年初一)也标志着IMAX有史以来在全球任何市场-包括中国和其他市场,首次创下单日观影人次破百万的新纪录。

IMAX首席执行官理查德・葛尔方(Rich Gelfond)表示:“IMAX最近在中国市场屡创佳绩,所以我们预想到春节期间观众们会反响非常热烈。然而春节档如此牛气冲天的开局依然超越了之前所有最乐观的预测。凭借着破纪录的票房成绩、强劲的市场份额和多部IMAX特制拍摄的电影,这是我们踏上全球票房复苏之路,以及IMAX深耕中国市场并取得长期成功的一个重要里程碑。”

IMAX创纪录成绩的一大亮点是《唐人街探案3》出色的票房表现。该片是深受欢迎的喜剧冒险系列《唐人街探案》的最新一部,原计划于2020年春节上映。《唐人街探案3》目前已斩获IMAX中国电影单片最佳首周末和开画日,以及春节档最佳首周末和开画日等多项IMAX纪录。《唐人街探案3》目前还以97.5万人次创下IMAX中国单日(周五)最高观影人次。尽管IMAX银幕仅占全国总银幕数的1%,《唐人街探案3》的IMAX票房占比仍高达6%。

今年春节档也是首次同时上映两部IMAX特制拍摄的电影,其中包括全片使用IMAX摄影机拍摄的《唐人街探案3》和超过一个小时以IMAX特殊画幅呈现的《刺杀小说家》。此外,IMAX春节片单还包括开启新系列的动画作品《新神榜:哪吒重生》。这三部电影均收获观众热烈反响,猫眼评分都超过了8.8分。

IMAX China首席执行官陈远鹏表示:“IMAX正处于中国票房强劲复苏的前沿。疫情后观众们恢复了观影意愿,而且他们希望选择更身临其境和震撼的IMAX观影体验。我们要祝贺万达电影、华策影视、追光动画和阿里巴巴影业的合作伙伴们,感谢他们通过IMAX大银幕将这些精彩的作品带给观众们。”

多年来,IMAX一直非常重视与中国电影加深合作、不断扩大影院网络和加强品牌建设等多方面的战略努力,从而在中国市场的票房表现继续大放异彩。自去年7月影院重新开放以来,IMAX在中国内地的总票房已经达到8.82亿人民币。在影院限流和缺乏好莱坞大片的情况下,仅在12月和1月,票房分别增长了28%和140%。

