中国又来一家深坑酒店 “熊猫专列”发车在即酒店设计南京_新浪时尚_新浪网

原标题：中国又来一家深坑酒店，丽思卡尔顿开哈尔滨分号，“熊猫专列”发车在即 作者：外滩设计酒店 1 哈尔滨富力丽思卡尔顿，刷新东北奢牌高度 新年伊始，哈尔滨富力丽思卡尔顿酒店所在的大楼正式封顶，270米的高度刷新冰城天际线。 酒店预计将在第三季度启幕，届时，将成为东北首家、大中华区第八家丽思卡尔顿，也是城中最贵国际奢牌。 它坐落于松花江畔，距离哈尔滨火车西站、太平国际机场都仅30分钟左右的车程，楼下就是购物中心，十分便捷。共有368间客房，室内设计由HBA操刀。 去年南京丽思卡尔顿酒店开业后，口碑持续走高。今年依旧也是该品牌在国内大爆发的一年。 除了哈尔滨分号外，还有位于九寨沟的中国首家丽思卡尔顿隐世度假村、坐落于南燕湾的海南第二家丽思卡尔顿酒店也将陆续和我们见面。 2 又一家深坑酒店来了，五大酒店品牌南京组团出道 南京园博园悦榕庄将于年中开业，位于江苏园博园未来花园片区。与上海世茂佘山洲际不同的是它并不是向下挖坑，而是利用了天然的地形优势直接从坑底建造，是名副其实的藏在瀑雾之中的深坑酒店。 酒店楼顶与矿坑坡顶路持平，可见自峭壁顶部倾泻而下的雾瀑壮观景象。规划有115间客房，所有客房都…