永利渡假村荣获2021《福布斯旅游指南》奖项

蝉联22项五星大奖，延续其全球领先地位

澳门2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尽管酒店业面对了极具挑战的一年，在最新公布之2021年度《福布斯旅游指南》星级名单中，永利渡假村继续蝉联22项五星殊荣，再度成为获奖最多的独立酒店品牌，享誉全球。此外，永利澳门连续第五年成为全球唯一荣获八项《福布斯旅游指南》五星大奖的度假酒店。永利皇宫、永利拉斯维加斯及万利拉斯维加斯亦连续两年荣膺全球三大五星级度假村。

Wynn Resorts, Limited行政总裁马德承先生表示：“即使面对严峻的疫情，永利渡假村的环球团队仍能坚守提供卓越服务的承诺，我为他们感到骄傲。”

在 2021 年度 《福布斯旅游指南》取得的 其他 成就 包括：

永利皇宫囊括五项五星大奖，连续两年成为荣膺拥有全球最多《福布斯旅游指南》五星级餐厅的独立酒店品牌。

永利澳门、永利皇宫、永利拉斯维加斯和Encore Boston Harbor同时成为《福布斯旅游指南》认证的Sharecare Health Security VERIFIED 健康安全验证酒店。此项全面的验证涵盖超过360项与健康和卫生规格相关的标准，从而确保酒店实施一致且稳健的健康安全程序。

健康安全验证酒店。此项全面的验证涵盖超过360项与健康和卫生规格相关的标准，从而确保酒店实施一致且稳健的健康安全程序。 永利拉斯维加斯及万利拉斯维加斯合共勇夺七项五星大奖，连续两年成为北美地区之最。

永利拉斯维加斯的Wing Lei餐厅连续第五年稳占北美地区唯一荣获《福布斯旅游指南》五星大奖的中餐厅。

永利渡假村荣获下列 2021 年度《福布斯旅游指南》五星大奖：

澳门：

永利澳门

永利澳门酒店 （五星）

永利澳门的万利酒店 （五星）

永利水疗中心 （五星）

万利水疗中心 （五星）

永利轩 （五星）

“泓”日本料理 （五星）

京花轩 （五星）

帝雅廷意大利餐厅（五星）

永利皇宫

永利皇宫 （五星）

永利皇宫水疗中心 （五星）

鮨泓（五星）

“泓”日本料理 （五星）

永利宫 （五星）

川江月（五星）

永利扒房 （五星）

拉斯维加斯：

永利拉斯维加斯

Wynn Las Vegas（五星）

Encore Las Vegas（五星）

Wynn Tower Suites（五星）

Encore Tower Suites（五星）

The Spa at Wynn（五星）

The Spa at Encore（五星）

Wing Lei（五星）

2021《福布斯旅游指南》的得奖名单详列于此网页。



Wynn Palace Exterior



Wynn Macau Exterior by Barbara Kraft

关于Wynn Resorts

Wynn Resorts, Limited于美国纳斯达克全球精选市场上市，股份代号为WYNN，亦是标准普尔500指数之成份股。Wynn Resorts拥有并营运Wynn Las Vegas （wynnlasvegas.com）、Encore Boston Harbor（encorebostonharbor.com），永利澳门（wynnmacau.com）及永利皇宫路氹（wynnpalace.com）。

位于美国拉斯维加斯的Wynn Las Vegas及Encore Las Vegas拥有两座豪华酒店大楼，共设有4,748间宽敞的客房、套房及度假别墅、占地约194,000平方尺的娱乐场、22间特色餐厅及11间酒吧、两所得奖的水疗中心、占地约290,000平方尺的会议场所、占地约160,000平方尺的零售区及两所剧院、两间俱乐部，一间海滩俱乐部以及娱乐休闲设施。Wynn Las Vegas最近为全新的永利高尔夫俱乐部（Wynn Golf Club）以及占地129英亩的18洞锦标赛高尔夫球场揭幕。而其占地430,000平方呎、由百分百可再生能源供电的会议和展览场地亦已于2020年2月正式启用。

Encore Boston Harbor是一所豪华度假村，设有210,000平方呎的娱乐场、671间酒店客房、高雅的水疗中心、特色零售区、16间餐饮店，以及超过约71,000平方呎、设备先进的宴会和会议空间。于麻省埃弗里特Mystic River 的海滨，渡假村创建了一个六英亩的公共花园以及沿岸的港口长廊。这是麻省历史上最大的私营单项发展。

永利澳门是位于中华人民共和国澳门特别行政区的豪华酒店及娱乐场度假村，拥有两座酒店大楼，共设有1,010间优雅宽敞的酒店客房及套房、占地约252,000平方尺的娱乐场、12间餐饮店、占地约31,000平方尺的会议及宴会空间、占地约59,000平方尺的零售区、两所水疗中心、一间美发中心，以及酒店中庭的吉祥树与富贵龙表演等娱乐休闲设施。

永利皇宫是一所位于澳门的豪华综合度假村。酒店以花卉为主题，提供1,706间华贵的客房、套房和别墅、占地约424,000平方尺的娱乐场、14间餐饮店、占地约37,000平方尺的会议及宴会空间、106,000平方尺的零售区、环绕面积达八英亩的梦之湖之观光缆车、一系列珍罕的艺术瑰宝、一所水疗中心、美发中心以及娱乐休闲设施。

永利渡假村荣获2021《福布斯旅游指南》奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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