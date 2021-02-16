Don Don Donki举办“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”
Don Don Donki 海之恋本店及名珠城店举办福岛县农产品物产展
期间限定福岛县“天之粒”饭团及多款农产加工品
香港2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 海洋山川物产丰富的日本福岛县将于“Don Don Donki 海之恋本店”及“Don Don Donki 名珠城店”举办福岛县农产品物产展“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”，期间限定展售以福岛县原产大米品种“天之粒”制作的饭团及便当，以及多款以福岛水果制成的加工食品。
“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”两段展期中，将展售多款期间限定的福岛县农产加工食品，包括在日本国内评选竞赛“便当・佳肴大赛2019”饭团类别勇夺冠军、“日本伊达鸡”使用的“爆鸡饭团”；使用“天之粒”的“酱油吉列猪排盖饭”；各式原创便当等等。同场亦会展售桃子果汁等福岛县农产加工品。
展期中凡于展位内消费满200元港币或以上的顾客，将依顺序获赠福岛县大米“天之粒”（300g）一包50名，或者红牛口罩20名，先到先得，送完即止。会场内亦会展示不同的影片及资料介绍福岛县农产品之魅力，以及各项举措；透过种种的贴心安排，让身处香港的顾客，仍然可以遥遥地的品嚐、观看及感受“福岛现况”。
“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”展览详情：
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