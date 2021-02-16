Don Don Donki 海之恋本店及名珠城店举办福岛县农产品物产展

期间限定福岛县“天之粒”饭团及多款农产加工品

香港2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 海洋山川物产丰富的日本福岛县将于“Don Don Donki 海之恋本店”及“Don Don Donki 名珠城店”举办福岛县农产品物产展“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”，期间限定展售以福岛县原产大米品种“天之粒”制作的饭团及便当，以及多款以福岛水果制成的加工食品。



福岛县物产祭主视觉图

“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”两段展期中，将展售多款期间限定的福岛县农产加工食品，包括在日本国内评选竞赛“便当・佳肴大赛2019”饭团类别勇夺冠军、“日本伊达鸡”使用的“爆鸡饭团”；使用“天之粒”的“酱油吉列猪排盖饭”；各式原创便当等等。同场亦会展售桃子果汁等福岛县农产加工品。

展期中凡于展位内消费满200元港币或以上的顾客，将依顺序获赠福岛县大米“天之粒”（300g）一包50名，或者红牛口罩20名，先到先得，送完即止。会场内亦会展示不同的影片及资料介绍福岛县农产品之魅力，以及各项举措；透过种种的贴心安排，让身处香港的顾客，仍然可以遥遥地的品嚐、观看及感受“福岛现况”。

“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作”展览详情：

日期：

2021年2月23日 至28日（14:00～:22:00）Don Don Donki 海之恋本店 ※28日完结时间为19:00

2021年3月1日 至7日（14:00～:22:00）Don Don Donki 名珠城店 地点：

Don Don Donki 海之恋本店 新界荃湾区大河道100 号海之恋商场2 楼

Don Don Donki 名珠城店 香港铜锣湾百德新街22-36号名珠城2楼 物产展重点活动: 期间限定展售福岛县产品

期间限定展售福岛县原产大米 “ 天之粒 ” 制成的饭团、便当

天之粒 制成的饭团、便当 凡消费满200元港币或以上的顾客获赠福岛县大米 “ 天之粒 ” （300g，50名）、或者红牛口罩20名 [送完即止]

天之粒 （300g，50名）、或者红牛口罩20名 [送完即止] “ 福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作 ” 将展出福岛县的宣传影片及展示板

Don Don Donki举办“福岛物产祭 in 香港 职人骄傲用心之作” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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