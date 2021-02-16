巴黎2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尽管每年有14万儿童会受到影响，但是公众对坏疽性口炎的了解依然很少。该病的英文名称“noma”从希腊词语“nomein”（意为“吞噬”）衍生而来，因为这种疾病能够损伤面部，导致90%的患病儿童死亡。为抗击这种灾难性疾病，前足球运动员罗杰·米拉在2019年建立了坏疽性口炎基金（Noma Fund）协会。今天，罗杰·米拉和约瑟夫·安东尼·贝尔、弗朗西斯·奥马姆·比伊克、帕特里克·姆博玛、里格贝特·宋和雅戈斯·松格奥等前国际足球明星一起，发起了一个全球募捐倡议，来拯救这些“失去面部的儿童”的生命。

查看多媒体新闻通稿，请点击：https://www.multivu.com/players/uk/8850051-noma-medical-crisis-african-football-legends-launch-appeal/。

到2030消灭坏疽性口炎

2020年11月20日，“抗击坏疽性口炎2021-2030年”项目正式启动，作为该项目的一部分，罗杰·米拉号召全球人士参与一次重要的筹款活动。活动的目的是为一项行动计划提供资金，该计划旨在通过在受此疾病影响最严重的区域实施意识提高、疾病预防和患者治疗政策，从而到2030年彻底消灭坏疽性口炎。

该资金的用处之一是在雅温得建设一个区域性转诊医院，以及在列入项目的10个非洲国家建立护理和急救中心，这些国家包括喀麦隆、科特迪瓦、中非共和国、赤道几内亚、利比里亚、尼日利亚、多哥、刚果民主共和国、塞内加尔和乍得。

20欧元 = 一位儿童的治疗费用

帮助罗杰·米拉抗击坏疽性口炎，每一份捐赠都很重要——在捐赠网站上，捐赠额度以5欧元为起点。捐赠方式透明安全，通过PayPal完成支付，该平台为非政府组织和国际协会筹款提供专业服务。

“每个人都可以根据自己的意愿进行捐赠，”罗杰·米拉强调。“更令人震惊的是患有坏疽性口炎的儿童的处境，因为治疗方案是存在的，而且触手可及。通过一种简单的、价格相对低廉的药物即可治疗坏疽性口炎。但是，对于患上这种疾病的极端贫困人口，却根本不能得到治疗。”

举例来说，20欧元就足以让一位儿童在出现早期症状和疾病快速恶化之前通过接受一个完整的疗程（抗生素、维生素和消毒漱口液）得到治疗。

在非洲建立一所专业医院，给患病儿童提供免费治疗

在没有疾病预防和得不到足够治疗的情况下，这些患病儿童得到救治的唯一机会就是收治到专业医院。目前，得到治疗的病例很少，而且是通过花费高昂的成本转送到欧洲的医院治疗。“2019年，仅有8名儿童得到了这样的救治，”罗杰·米拉遗憾地表示。

转诊医院计划在2022年第一季度建成使用，届时将向全非洲的坏疽性口炎患者提供完整的、免费的外科治疗、面部修复和康复服务。经喀麦隆政府同意，建筑工程已经在雅温得恩西马兰机场附近的一处地块上开工。

“世界卫生组织、国际坏疽性口炎联合会（the International NoNoma Federation）和希望之风（Winds of Hope）基金会也都已经向我们承诺将提供支持，”罗杰·米拉说道。

相关链接 :

https://noma-fund.org

非洲足球名宿号召捐款拯救“失去面部的儿童” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com