该奖项由Uptime Institute Professional Services认证，认可了Inzai 1的运营可持续性

伦敦2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Colt Data Centre Services (DCS)的Inzai 1数据中心今天获Uptime Institute Professional Services授予Stamp of Approval for Management & Operations (M&O)。

M&O Stamp of Approval奖项概述了为实现其现有数据中心正常运行时间最大化，数据中心所有者和运营商必须采取的措施。要获得该奖项，公司必须在其所选的数据中心进行风险分析，并采取必要的措施来规避这些风险。

事实证明，遵守所要求的措施可将人为失误减至最少，而人为失误正是造成数据中心停机的首要原因。这也让公司能够充分利用其数据中心和相关资产。

在Colt DCS的Inzai 1数据中心获颁M&O Stamp of Approval奖项前，先于2020年5月通过文件评估，随后在2020年11月30日至2020年12月2日期间进行现场核查评估。该奖项的有效期至2022年12月10日。

Colt DCS副总裁兼亚太区主管杉原博茂表示：“该奖项证明了Colt DCS所秉承的高标准。为了确保我们的客户获得最出色的服务，我们竭尽所能避免停机的风险，而该奖项正是我们成功的明证。除了我们在2020年推出的Inzai 3超大规模设施外，该奖项也彰显了我们致力于帮助日本实现首相菅义伟所设定的数字化转型目标。Colt DCS的数据中心提供了经证实稳定且可扩展的平台，以支持国家和公司的增长。”

Inzai 1所在的Colt DCS园区还拥有Inzai 2和3，这两个同样是超大规模的数据中心。Inzai 1仍然是日本最安全的高规格数据中心之一，位于地震风险较低的千叶县印西市，距东京仅40分钟车程。

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Colt DCS的Inzai 1数据中心荣获Stamp of Approval for Management & Operations奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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