皇家铸币局纪念 《奇先生妙小姐》面世50周年

伦敦2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国硬币原始制造商皇家铸币局(Royal Mint)今日推出收藏纪念币,与《奇先生妙小姐》 中部分角色共庆50周年欢乐时光。

The Royal Mint celebrates 50 years of fun with a new commemorative coin collection featuring the Mr. Men Little Miss Characters