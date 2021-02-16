伦敦2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英国硬币原始制造商皇家铸币局（Royal Mint）今日推出收藏纪念币，与《奇先生妙小姐》 中部分角色共庆50周年欢乐时光。



The Royal Mint celebrates 50 years of fun with a new commemorative coin collection featuring the Mr. Men Little Miss Characters

《奇先生 妙小姐》收藏纪念币中有开心先生、阳光小姐和咯咯小姐，还有强壮先生（5英镑）。三款硬币设计均由作者Roger Hargreaves的儿子Adam Hargreaves专门操刀完成，庆祝角色诞生50周年。Brilliant Uncirculated版纪念币采用最新彩印技术，栩栩如生地展示 《奇先生妙小姐》故事人物 – 个性跃然币上。皇家铸币局还将在所有三种颜色鲜艳的非流通纪念币中隐藏50张挠痒痒先生金票。每一位找到挠痒痒先生金票的顾客都将有机会获得《奇先生妙小姐》礼包。

皇家铸币局纪念币部门总监克莱尔·麦克伦南（Clare Maclennan）在Zoom在线通话中与亚当·哈格里夫斯（Adam Hargreaves）进行了沟通，讨论设计与人物，以及 对《奇先生妙小姐》迎来50周年的期待、皇家铸币局铸造50周年纪念币的措施等。

克莱尔说道：“每年我们都通过纪念币庆祝英国标志性人物/事件、周年纪念日和历史性时刻，此次可谓喜添新员。今年是《奇先生妙小姐》人物面世50周年， 用纪念币来庆祝故事中的可爱角色恰逢其时。

“三款硬币都均由《奇先生妙小姐》原始创作者兼插画家罗杰·哈格里夫斯的儿子亚当·哈格里夫斯专门设计 。非常高兴能在最近的一次Zoom会议与亚当交流，也很高兴听到他对这款纪念币的积极反馈。”

《奇先生妙小姐》的主要作者兼插画家罗杰·哈格里夫斯的儿子亚当·哈格里夫斯 担任 《奇先生妙小姐》纪念币设计师，他表示：“用纪念币纪念《奇先生 妙小姐》人物，同时还能有机会操刀硬币上人物的设计，真是倍感荣幸。50年里，《奇 先生妙小姐》人物已成为倍受全球读者喜爱的角色，非常高兴能与皇家铸币局一起庆祝50年的欢乐时光，希望 《奇先生妙小姐》系列的粉丝会像我一样喜欢这套纪念币。”

《奇先生妙小姐》故事书由多产的插画家罗杰·哈格里夫斯于1971年创作。故事和不断增长的“欢乐世界”倍受全球许多人喜爱。其灵感来自一个简单的问题：痒痒是什么样子？ 答案就在挠痒痒先生，除他之外，故事中还有90多个其他角色，而且这支队伍还在不断扩大，以多种语言以飨全球超过24个国家/地区读者。 今天，《奇先生 妙小姐》中的人物由罗杰的儿子亚当绘制，吸引了代代粉丝。

为了进一步庆祝《奇先生妙小姐》面世50周年，特别嘉宾发明家小姐还在“皇家铸币局体验”中担任虚拟导游。“皇家造币局体验”暂时不能开放，客户可以虚拟参观皇家铸币局幕后，了解口袋里的硬币是如何制成的。

该系列首枚硬币图案为 快乐先生，有金、银精装版、Brilliant Uncirculated版和特殊彩印Brilliant Uncirculated版，均由皇家铸币局独家提供。请访问www.royalmint.com/MrMen，查看全套纪念币详情。 该纪念币不会进入市场流通。

图片 – https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/trm_mr_men_coin.jpg

标志 – https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/The_Royal_Mint_Logo-3.jpg

皇家铸币局纪念 《奇先生妙小姐》面世50周年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com