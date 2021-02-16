伦敦2021年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 过去一年，企业在满足社会和环境需求的方式上不得不做出改变，而一项针对全球2801位家族企业所有者的新调查发现，家族企业在这一领域有可能落后。

尽管过半（55％）受访者认为其企业可在可持续发展方面发挥领军作用，但只有37％受访者制定有明确策略。在将可持续性作为一项优先战略方面，欧美企业落后于亚洲同行。79％的中国大陆受访者和78％的日本受访者表示“将可持续发展作为一项核心工作”，而在美国和英国，这一比例分别为23%和39%。大型企业和创N代拥有的企业也逆势而上，更加注重可持续性。

尽管家族企业极有可能看到了对社会的责任，但仍不愿接受可持续发展。超过80％的受访者积极参与社会责任活动，71％在新冠疫情期间尽力保留更多的员工。这种情况也不是经济悲观主义的结果：尽管受新冠疫情影响，但认为销售额将下降的受访者不到一半（46％）；对其业务承受能力和2021、2022年持续增长，受访者持乐观态度。

真正的问题是，关于企业应如何回应社会，这些企业的观念已经愈发过时：在美国和英国，分别有76%和60％的企业更注重直接贡献，通常是通过慈善活动，而不是通过针对ESG（环境、社会和公司治理）事务的战略性方法。另外，家族企业在一定程度上没有投资者压力，投资者压力正迫使上市公司将ESG作为其商业成功长期计划的核心。

普华永道全球家族企业负责人Peter Englisch说道，

“显然，全球家族企业着力投身社会事业。但是，客户、贷方、股东甚至员工要求这些企业对可持续性和更广泛ESG问题发挥实质性影响的压力不断增大。许多上市公司已经开始做出回应，但这项调查表明，家族企业在对待社会贡献方面采取了更为传统的方式。

家族企业必须适应不断变化的预期，否则将可能产生商业风险。要帮助经济和社会向好，不仅要嘴上说，还要有切实的目标、公示进度，体现其价值观和宗旨。”

发展

调查显示，家族企业相对较好地经受住了疫情冲击。尽管有新冠疫情，但不到一半（46％）的受访者认为销售额将下降，受访者对其业务承受能力和2021、2022年持续增长持乐观态度。

家族企业数字化转型滞后

尽管80％的家族企业通过员工居家办公适应了新冠疫情的挑战，但在数字化转型方面，他们的整体实力令人担忧。

62％的受访者称其数字化程度“不高”，还有19％的受访者称其正在进行数字化。

但是，在数字化方面存在明显的代际差异：认为自身数字化程度高的企业中有41%是第三代或第四代企业，在46％的数字化程度高的企业中，“下一代”承担着越来越重要的角色。

Peter Englisch表示：

“令人担忧的是，在这方面家族企业处于落后地位。有明确证据表明，数字化程度高可带来更多的灵活度和成功，同时，这些企业对可持续发展也同样热衷

在优先推进数字化工作方面，企业应认真思考如何利用好‘下一代’的经验和新视角。”

治理差距

家族企业的信任度、透明和沟通水平较好，但调查突出了专业治理结构的不少益处。尽管有79％的受访者表示他们制定有某些治理程序或政策，但是当涉及到重要领域时，这一数字却急剧下降：仅有略多于四分之一的受访者表示制订有家族宪章或协议，只有15％建立了冲突解决机制。

Peter Englisch表示：

“不能把家庭和谐当成是天经地义的，它是需要付出努力和规划的，需要像制订商业战略和运营决策时一样，专注且专业。

全球监管机构对家族企业的继任日益担忧，而第一、二或三代企业中有三分之一有意让下一代在未来五年内成为大股东的情况更是造成了这种担忧。

“因此，关键是企业要积极制订正式流程，确保长期稳定、连续。”

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普华永道调查发现：家族企业ESG或滞后 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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