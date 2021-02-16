这些A股节后要大涨了 港股已经在今天率先拉开牛年股市的大幕，港股中涨幅最牛的几个板块:影视传媒、石油化工、零售、旅游、半…

来源：雪球App，作者： 洪建说，（https://xueqiu.com/6093402604/171880180） 这些A股节后要大涨了 港股已经在今天率先拉开牛年股市的大幕，港股中涨幅最牛的几个板块:影视传媒、石油化工、零售、旅游、半导体。这些板块不出意外将打响A股牛年第一枪。 最让人意外的估计要属中石油，这个套牢无数股民的大块头终于在牛年觉醒，开年大涨13%，真是夺人眼球，风头堪比上市首日。紫金矿业在鼠年已经大涨，牛年第一个交易日继续玩嗨，黄金龙头舍我其谁的霸气，一日涨幅17%风头无二。 AH股的涨幅看的最清楚，涨幅超过10%的有紫金矿业、赣锋锂业、洛阳钼业、中石油、江西铜业、郑煤机、东方电气、中国铝业、中远海控等，这些公司的A股牛年肯定会走出大阳线。 说实在的，年前撕裂地让大家布局影视股，不知道有人听进去吗？爆裂的春节档已经远远超出预期，节后的影视板块将是最耀眼的星。鼠年大放异彩的汽车板块涨幅倒数第一，鼠年最被压抑的板块将会在牛年绽放出最漂亮的花朵，包括交通运输、酒店旅游、机场航运等。$ $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $立讯精密(SZ0024…